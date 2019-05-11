بالفيديو - انتفاضة الـ4 دقائق.. رفاق المحمدي يقلبون الطاولة على حجازي وزملائه

نجح فريق أستون فيلا في الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون في ذهاب المباراة الإقصائية المؤهلة لنهائي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

أستون فيلا قلب الطاولة على ضيفه في أقل من دقيقتين في مباراة اشتعلت للغاية في آخر 15 دقيقة، مع تألق جاك جريليش صانع ألعاب الفيلانز الذي صنع هدفا وتحصل على ركلة جزاء ليرجح كفة فريقه.

المباراة بدأت بهدوء حذر من الطرفين، عقبها تسديدة رائعة من جاي رودريجيز تصدى لها جيد ستير لتصطدم بالعارضة وتبتعد عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ15 أرسل أحمد المحمدي كرة عرضية رائعة للغاية وصلت إلى تامي أبراهام الذي سدد على الطائر لكنها مرت من أعلى المرمى.

كما تألق أحمد حجازي خلال الشوط الأول وأوقف هجمة كادت أن تصبح خطيرة.

وفي الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء سجل الضيوف الهدف الأول بعد خطأ فادح من جلين ويلان الذي مرر الكرة بالخطأ لتصل إلى دوايت جايل الذي سجل الهدف الأول من تسديدة رائعة.

الشوط الثاني بدأ بهجمات متواصلة من أستون فيلا، لتصل كرة عرضية خطيرة إلى منطقة جزاء وست بروم ووصلت إلى رأس تامي أبراهام في الدقيقة 56 لكنها مرت أعلى المرمى.

وتعادل كونور هوريان لصالح أستون فيلا في الدقيقة 75 بعدما دخل جاك جريليش بالكرة إلى منطقة جزاء وست بروم وأبعد الرقابة عن هوريان الذي كان يقف وحيدا لتصله الكرة ويسددها في الشباك.

بعد 3 دقائق من هدف التعادل، راوغ جاك جريليش كيران جيبس مدافع وست بروميتش ليقوم الأخير بعرقلته داخل منطقة الجزاء ويحتسبها الحكم، ثم يقوم تامي أبراهام في الدقيقة 79 بتسجيل الهدف الثاني من نقطة الجزاء.

وطرد الحكم دوايت جايل مهاجم وست بروميتش بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه خلال الدقيقة 88 وذلك بعد كرة عرضية قوية تدخل خلالها جايل بقوة مع جيد ستير حارس فيلا ليسقط الحارس وينذر الحكم اللاعب ثم يطرده.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهتي ليدز يونايتد وديربي كاونتي.

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