صفقة غريبة لايزال جمهور الأهلي يتذكرها حتى الآن، النادي كان يبني فريقا قويا من أجل كتابة تاريخ من السيطرة على الألقاب المحلية والقارية لكنه اتجه لضم مهاجم نيجيري مغمور بعقد مدته 4 أشهر فقط.. نتحدث عن ماكي.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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واستمر هنري ماكينوا "ماكي" مع الأهلي لمدة 4 شهور حتى يناير 2005 قبل الرحيل دون ترك بصمة مؤثرة فنيا أكثر من تسجيل هدف في الاتحاد، لكنه بقى في ذاكرة جماهيره ومتابعي الدوري المصري ضمن أكثر الصفقات غرابة.

واليوم، نستعيد مع ماكي ذكرياته البسيطة في الدوري المصري مع الأهلي، ونتحدث معه عن كيفية التعاقد معه لمدة بسيطة وأسباب عدم ظهوره بشكل جيد والرحيل السريع.

ماذا تفعل الآن بعد الاعتزال؟

تلقيت دورات تدريبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأصبحت مدربا معتمدا.

وعدت بعدها لنيجيريا وعملت في الدوري النيجيري لمدة 3 سنوات حيث قدت فريق ABS F.C. للدوري الممتاز ووصلنا لنصف نهائي الكأس.

لنعد إلى 2004، كيف تعاقد الأهلي معك؟

كنت في مصر من أجل التعاقد مع إنبي، ولكننا لم نتفق بشأن التفاصيل المادية في العقد.

وعندما كنت عائدا لإسبانيا، تحدث مع الأهلي واتفقت معه على عقد مدته 4 شهور.

لماذا فشلت تجربتك مع الأهلي ورحلت سريعا؟

لا أعتبر نفسي فشلت مع الأهلي، بالعكس كانت تجربة ناجحة.

ولكنني لم أستمر لفترة أطول لأن الفريق كان يضم أفضل اللاعبين من مصر، ولذلك لم يحتج النادي تجديد عقدي.

الأهلي كان يضم لاعبين بحجم محمد أبو تريكة ووائل جمعة وخالد بيبو وعصام الحضري وجيلبرتو وغيرهم من اللاعبين الكبار. منتخب مصر كان يلعب في الأهلي.

هل واجهك مشاكل في التأقلم مع الدوري المصري؟

لا، تماما.

وماذا كان يقول لك مانويل جوزيه لمساعدتك على الاستمرار في الأهلي؟

جوزيه كان دائما يقول لي أنت تحتاج للعمل بقوة أكثر لأنك في أفضل ناد في إفريقيا.

هل كان يقصد أنك لا تعمل بقوة كفاية؟

لا، هو كان يحمسني ولأتعرف على طبيعة النادي والمطلوب مني خلال فترة العقد.

وكيف استقبلت قرار رحيلك؟

تصدر الأهلي الدوري وأخبروني بأنه لا يوجد داع لتجديد العقد.

بكيت بشدة من أجل عائلتي، أردت أن استمر مع الأهلي وحتى هم أرادوا العيش في القاهرة وشعروا بالراحة فيها.

ولكن مسؤولو الأهلي تعاملوا معي بشكل جيد، وأتمنى العودة يوما لأعمل معهم في النادي.

هل أثر رحيلك السريع من مصر على مسيرتك بعدها؟

لا، انتقلت للعب في قبرص وأديت بشكل جيد هناك.

ما أبرز ذكرياتك مع الأهلي؟

هدفي الأول والوحيد مع الفريق، والمشاركة في الفوز على الزمالك 4-2 في الدوري.

وجماهير الأهلي كانوا يعاملونني بلطف.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

لا أشاهد مباريات الدوري المصري، لكنني أحاول متابعة أخبار الأهلي عبر موقعه الرسمي كلما استطعت.

ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية؟

البطل سيكون منتخب مصر أو منتخب نيجيريا.

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