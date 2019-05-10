من أجل نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يطير إلى المغرب بطائرة خاصة

الجمعة، 10 مايو 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق التي ستتجه إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان.

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في الـ 19 من شهر مايو المقبل.

و"من أجل توفير الراحة للاعبين خلال رحلة المغرب"، قرر مجلس الإدارة توفير طائرة خاصة لنقل الفريق والعودة به إلى القاهرة.

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وجاء قرار إدارة الزمالك لتجنب أي إرهاق قد يُصيب اللاعبين قبل خوض نهائي الكونفدرالية، حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي.

ويلعب الزمالك أمام الداخلية يوم الأحد ثم أمام الإنتاج الحربي يوم الأربعاء، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل نهضة بركان المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان من هنا

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