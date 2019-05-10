قوائم أمم إفريقيا – أبرزهم أونانا وأبو بكر.. سيدورف يختار 34 اسما للدفاع عن لقب الكاميرون

أعلن كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قائمة مبدئية تضم 34 لاعبا، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

الكاميرون حاملة اللقب تدخل البطولة بقيادة فنية هولندية، وتتواجد في المجموعة السادسة رفقة: غانا، بنين، غينيا بيساو، ومن المنتظَر أن تقلّص قائمتها إلى 23 لاعبا في وقت لاحق.

وشهدت القائمة حضور إيريك ماكسيم شوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ13 هدفا دوليا في 48 ظهورا بقميص الأسود.

كما يحضر فينسنت أبو بكر مهاجم بورتو صاحب هدف التتويج بالنسخة الماضية في النهائي على حساب مصر، وهو هداف الجيل الحالي بـ20 هدفا.

فيما يتواصل غياب جويل ماتيب مدافع ليفربول الذي اعتذر عن المشاركة في نسخة 2017 وابتعد من وقتها عن منتخب بلاده.

حراسة المرمى بدورها تشهد حضور عدة أسماء قوية في تقليد تاريخي لمنتخب الأسود، بتواجد أندري أونانا صاحب الإنجاز المميز رفقة فريقه أياكس أمستردام بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أونانا سيكون مصحوبا بابن عمومته: فابريس أوندوا بطل الكاميرون في النسخة الماضية، بالإضافة إلى المخضرم كارلوس إدريس كاميني.

فيما لم يوجّه سيدورف الدعوة لـ آلان نيوم ظهير أيمن ليجانيس الإسباني رغم عروضه المميزة رفقة فريقه مؤخرا، والأمر نفسه ينطبق على نيكولاس نكولو صاحب الهدف الأول للكاميرون في شباك مصر بنهائي 2017.

نكولو (29 عاما) يلعب بشكل منتظم مع تورينو، ويمتلك 70 مباراة دولية في رصيده، ولا يتفوق عليه أي لاعب من الجيل الحالي سوى الحارس كاميني.

قائمة سيدورف شهدت استدعاء كريستيان باسوجوج جناح هينان جياني، رغم تصريحات المدرب الهولندي عند توليه المهمة التي كشف خلالها نيته عدم الاعتماد على لاعبي الدوري الصيني.

ويدعّم القائمة كارل توكو إكامبي مهاجم فياريال الإسباني المتألق، والذي من المنتظر أن يخوض بطولته القارية الأولى.

الكاميرون تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة 19، وتسعى لحصد لقبها السادس بعد نسخ 1984، 1988، 2000، 2002، 2017.

حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو، والمباراة الثالثة أمام بنين يوم 2 يوليو.

قائمة الكاميرون:

حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي) – سيمون أوموسولا (القطن)

الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – جيروم أونجويني (ريدبول سالزبورج النمساوي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني) – جياندو فوكس (سوشو الفرنسي)

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني) – بيتروس بومال (أورال الروسي) – بيير رامسيس أكونو (إدينج سبورت)

الهجوم: بول جورج نتيب (فولفسبورج الألماني) – فابريس أولينجا (موسكورن البلجيكي) – ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – فينسنت أبو بكر (بورتو البرتغالي) – إدجار سالي (نورنبرج الألماني) – جان بيير نسامي (يونج بويز السويسري) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني) – مومي نجامالو (يونج بويز السويسري)

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