كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر عن أن الجهاز الفني للفريق في انعقاد تام حاليا لاختيار قائمة كأس الأمم الإفريقية.

وقال هاني رمزي في تصريحات لـFilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري في حالة انعقاد دائم من أجل الاستقرار على قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "مازلنا ندرس الأمور من كافة الجهات، ونسعى للاستقرار على أفضل العناصر التي يمكن الاعتماد عليها".

رمزي أتبع "لا تعليق على القوائم المنتشرة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلان عن القائمة الرسمية سيكون في حينه".

وأتم "كل شيء محل دراسة، وسيتم الإعلان عنها في حينه".

مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضها خلال شهري يونيو ويوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

وتتواجد في مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا.

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