أنتوي: استحق التواجد مع غانا في أمم إفريقيا.. هدفنا اللقب مثل مصر

يرى جون أنتوي مهاجم فريق مصر للمقاصة أنه يستحق التواجد في قائمة منتخب بلاده غانا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا يستعد لإعلان قائمة مبدئية للمنتخب يوم السبت المقبل، من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا في مصر.

وأنتوي يرى بأنه يستحق التواجد في القائمة.

وقال أنتوي: "أتوقع أن اسمي سيكون في قائمة غانا لبطولة أمم إفريقيا".

وأوضح في تصريحاته مع إذاعة فوكس FM والتي نقلها موقع "مودرن غانا" "انظروا إلى ما أقدمه في الوقت الحالي. أنا استحق الحصول على فرصة مع المنتخب لأنني أقدم أداءً جيدا".

وواصل "كل بلد ستذهب إلى مصر من أجل تحقيق لقب أمم إفريقيا بكل تأكيد ولكن في النهاية منتخب واحد فقط سيحصد اللقب".

وتابع "منتخب غانا يريد تحقيق اللقب مثل ما يريد المنتخب المصري بكل تأكيد. هم يرغبون في إبقاء الكأس في مصر".

أنتوي صاحب الـ 26 عاما هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري، بعدما كسر الـ 62 هدفا وهو رقم بابا أركو.

ولعب أنتوي هذا الموسم 25 مباراة في الدوري ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.

منتخب غانا في المجموعة الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا رفقة منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

البطولة التي ستنطلق في الـ 21 من شهر يونيو المقبل، سيبدأ المنتخب الغاني مشواره فيها بمواجهة بينين في الـ 25 من نفس الشهر.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات، يلعب منتخب غانا أمام منتخب الكاميرون، ثم يختتم مشواره بمواجهة غينيا بيساو.

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