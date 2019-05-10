صلاح أفضل لاعبي ليفربول في أبريل

حصل محمد صلاح نجم مصر على جائزة أفضل لاعب بنادي ليفربول خلال شهر إبريل بعد أداء استثنائي صحبه تسجيل 5 أهداف في 6 مباريات بكل البطولات.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونال صلاح الجائزة التي تقدمها شركة ستاندرد شارترد راعية النادي الإنجليزي.

ومن بين أهداف صلاح في إبريل هدفه الرائع في مرمى تشيلسي بتسديدة قوية والذي اختير أفضل هدف للنادي خلال الشهر أيضا.

6⃣ games 5⃣ goals ... and THAT stunner against Chelsea. 😱 @MoSalah has been named @StanChart's Player of the Month after a brilliant April. 🙌 pic.twitter.com/cxhRzyE6wW — Liverpool FC (@LFC) May 10, 2019

وتنافس صلاح على الجائزة مع ساديو ماني وجوردان هندرسون وحصل على أعلى نسبة من أصوات الجمهور الذي يحدد الفائز.

"كان هدفًا رائعًا، خاصة أنه ساعد الفريق في الفوز بالمباراة". @MoSalah يتحدث عن هدفه المذهل وجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل. 🙌 pic.twitter.com/9qy4fdjsiL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 10, 2019

وقال صلاح لموقع ليفربول بعد تسلمه الجائزة:"كان شهرا عظيما لنا، مباريات مهمة فزنا بها جميعا. أنا سعيد جدا لذلك. الآن أمامنا آخر مباراة في الموسم وبلغنا نهائي دوري أبطال أوروبا، أمر عظيم.".

وعن هدفه في شباك ناديه السابق تشيلسي "كان هدفا رائعا بالنسبة لي وساعد الفريق للفوز بالمباراة، أمر رائع".

ونال صلاح الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي بعدما حصدها في أكتوبر وديسمبر.

وحصل فيرجيل فان دايك على الجائزة في أغسطس وفبراير ودانييل ستوريدج (سبتمبر) وترينت أليكساندر-أرنولد (نوفمبر) وماني (يناير ومارس).

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