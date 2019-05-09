ميسي وأوريجي وزياش ومورا يتنافسون على جائزة أجمل أهداف نصف نهائي الأبطال

الخميس، 09 مايو 2019 - 14:40

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

يتنافس الرباعي ليونيل ميسي وديفوك أوريجي ولوكاس مورا حكيم زياش على جائزة أجمل أهداف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الحاسم في المباراة التي فاز فيها ليفربول 4-0 على برشلونة في إياب نصف النهائي قد يكون الأهم بين الأهداف.

أما تسديدة ميسي نجم برشلونة الخيالية في شباك ليفربول بمباراة الذهاب فهي المرشح الأقوى.

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سدد حكيم زياش جناح أياكس كرة صاروخية سكنت شباك توتنام في لقاء الإياب لينافس على الجائزة.

وأخيرا الهدف الثاني الذي سجل لوكاس مورا مهاجم توتنام ضمن الثلاثية التي قهر بها أياكس في لقاء الإياب.

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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