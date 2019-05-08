روز بعد العودة القاتلة أمام أياكس: بوكيتينو ألهمنا بريمونتادا ليفربول أمام برشلونة

في الفندق وقبل المباراة بعدة ساعات وقف ماوريسيو بوكيتينو بين لاعبيه ليلهمهم ببعض الكلمات، وتلك الكلمات التي صنعت الإنجاز القاتل كانت عن عودة ليفربول أمام برشلونة.

توتنام صنع عودة أخرى قاتلة في دوري أبطال أوروبا وفاز على أياكس 3-2 بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، ليحجز بطاقة العبور للنهائي أمام مواطنه ليفربول الذي صنع قبلها بساعات ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة بالفوز 4-0 بعد الخسارة 3-0.

داني روز لاعب الديوك كشف عن الكلمات التي حمس بها المدرب الأرجنتيني لاعبيه، وقال: "رأينا ليفربول الليلة الماضية، والأمر أظهر أن الأمور لم تنته بعد".

توتنام سقط على أرضه بهدف نظيف قبل أن يعود بفضل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل ثلاثية في انتصار قاتل خارج الديار.

وأضاف روز عبر "بي بي سي" "كنا محبطين من مباراة الذهاب والبداية السيئة لنا وهو ما تكرر مجددا ولكن بعد الاستراحة عدنا من جديد".

وأشار إلى كلمات مدربه التي صنعت الفارق "المدرب ذكر لنا ما فعله ليفربول في الفندق قبل المباراة. لم يمانع خسارتنا ولكنه رفض أن نخسر بطريقة غير مناسبة".

وأتم "محظوظون بالمرور والتأهل ونتطلع إلى نهائي دوري الأبطال".

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.





























































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