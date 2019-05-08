بالفيديو – انهيار بوكيتينو.. شاهد رد فعل مدرب توتنام بعد هدف الـ+90

ثواني قليلة متبقية كل شيء على المحك عمل موسم بأكمله سيذهب هباء ولكن في الوقت المحتسب بدل من الضائع دب لوكاس مورا الحياة في جسد مدربه ماوريسيو بوكيتينو.

سجل مورا هاتريك في شباك أياكس ليقود توتنام للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

المدرب الأرجنتيني ركض إلى داخل أرض الملعب عقب الهدف الثالث لفريقه وسقط على الأرض وهو يبكي كثيرا.

وعقب ثواني قليلة قام بوكيتينو واحتضن زملائه وطاقمه الفني وسط الدموع المنهمرة التي لم تتوقف أبدا.

هذا بالإضافة لرد فعل اللاعبين في الملعب وداخل غرفة خلع الملابس بعد التأهل التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا.

✅ Liverpool vs Spurs, Champions League final 👀 Arsenal vs Chelsea, Europa League final?! "Let's enjoy this moment, we've got a great scene!" English football. Back on top 🦁 pic.twitter.com/9W1YTVnHUs — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 8, 2019

































































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