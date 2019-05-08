بالفيديو - دوري أبطال الريمونتادا.. توتنام يذبح فتية أياكس في مباراة عظيمة

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال توتنام الذين ذبحوا فتية أياكس. فتية، عوقبوا على استهتارهم بضيفهم الإنجليزي وانتهى حلمهم بعدما كان حقيقة لأيام، حتى اغتاله لوكاس مورا في اللحظة الأخيرة.

فتية أياكس، صالوا، وجالوا، حرقوا الأخضر واليابس، أخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط، فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام بنتيجة 3-2 يوم الأربعاء ليتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

بداية قوية

قاد سون هيونج مين هجوم توتنام بجوار لوكاس مورا، لاعب تأثر الفريق بغيابه عن مباراة الذهاب، بينما بدأ نصير مزرواي المباراة في مركز الظهير الأيمن لأياكس.

وأثناء إحماء اللاعبين قبل المباراة تعرض أياكس لضربة موجعة بإصابة البرازيلي ديفيد نيريس الذي غادر الملعب وقرر المدرب إريك تين هاج الدفع بكاسبر دولبرج بدلا منه.

عاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام لطريقة 4-4-2 بعدما خاض مباراة الذهاب على ملعبه بطريقة 3-5-2 وهو يفتقد لنجمه الأول المصاب هاري كين مهاجم إنجلترا.

هيمن المضيف على المباراة منذ انطلاقتها على ملعب يوان كرويف، وما هي إلا لحظات حتى تعرض الحارس هوجو لوريس لاختبار أول بتصديه لتسديدة قوية من دوسان تاديتش لاعب أياكس في الدقيقة الرابعة.

وإثر خروج الكرة من الملعب، نفذ حكيم زياش الركلة الركنية ليرتقي المدافع المتألق ماتيس دي ليخت فوق الجميع ويضرب الكرة برأسه لتسكن شباك توتنام مانحا ناديه أسبقية ممتازة بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة.

كاد توتنام يتعادل سريعا لكن لسوء حظ سون ارتطمت الكرة بالقائم إثر تسديدته من الجانب الأيسر بعد اختراقه لمنطقة جزاء أياكس في الدقيقة السادسة.

استمرت محاولات النادي الإنجليزي لكنه افتقد للدقة أمام الحارس الكاميروني أندرى أونانا، أتيحت لسون فرصة هائلة في الدقيقة 23 لكنه سدد الكرة ضعيفة ليمسكها الأخير بسهولة.

وبعد ثوان سدد إريكسن من داخل منطقة الجزاء لكن مرة أخرى الكرة لم يصعب على أونانا التصدي لها.

في المقابل، كانت الهجمات المرتدة لأياكس خطيرة جدا وكادت شباك توتنام تهتز مرة ثانية لكن الكرة مرت بجوار القائم إثر تسديدة تاديتش في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 35 وجه أياكس ضربة قاضية لأحلام توتنام بتسجيل الهدف الثاني. استغل تاديتش مساحة شاغرة في الجانب الأيمن لدفاع الضيوف لينطلق داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة للخلف ليأتي حكيم زياش ويسددها مباشرة في الشباك.

عودة الأمل

استمرت المباراة على نفس المنوال، محاولات لتوتنام يقابلها دفاع محكم للهولنديين يأمل عبورا آمنا إلى النهائي، وواصل أونانا تألقه وتصدى لتسديدة من مسافة قريبة لديلي ألي في الدقيقة 53.

لكن في الدقيقة 55 حظي توتنام بقبلة الحياة بعد تمريرة رائعة من داني روز انطلق بعدها ألي نحو مرمى أياكس ومرر للوكاس الذي سدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس مقلصا الفارق إلى نتيجة 2-1.

تهاون أياكس في الشوط الثاني استمر ولم يفوت توتنام الفرصة، ورغم تصدي رائع من أونانا لتسديدة قريبة جدا لفرناندو يورينتي إلا أن لوكاس أحيا فرصة توتنام وراوغ مدافع أياكس بطريقة رائعة قبل أن يسدد وظهره للمرمى لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 59.

وكاد زياش يحبط منافسه بهدف ثالث لأياكس لكنه سدد الكرة بجوار القائم في الدقيقة 63، شعور الهولنديين بالخطر أجبرهم على البحث مجددا عن مرمى لوريس الذي تصدى لتسديدة دي ليخت في الدقيقة 71.

شوط ثان استثنائي من الفريقين، محاولة هنا وأخرى هناك، بحث أياكس عن هدف يتنفس به الصعداء تواصل وفي الدقيقة 79 خلع زياش قلوب مشجعي توتنام بتسديدة ارتطمت بعدها الكرة بالقائم الأيسر للمرمى.

ورد يان فيرتونخين مدافع توتنام بفرصة هي الأسهل في المباراة في الدقيقة 87، سدد الكرة برأسه لترتطم بالعارضة ثم تعود له فيسددها لكن مدافع أياكس يأبى التفريط في المباراة.

إصرار توتنام أصاب أياكس بالهلع ليفقد لاعبوه التركيز مع الثواني الأخيرة، وصلت الكرة إثر تمريرة بينية للوكاس الذي سدد بيسراه مباشرة في المرمى في الدقيقة 95 لتضرب صاعقة ملعب يوان كرويف وينهار لاعبو أياكس في الميدان ويركض بوكيتينو ورجاله فرحا بريمونتادا أخرى تاريخية في بطولة أمتعت الملايين في موسم استثنائي.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.