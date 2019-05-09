هاري كين يكشف موقف مشاركته من نهائي الأبطال واللحظة التي فقد بها الأمل‎

فتح الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنام الباب حول مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وتعرض هاري كين لتمزق في أربطة الكاحل في لقاء الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي لينتهي موسمه حسب التصريحات حينها.

هاري كين تحدث عقب الفوز على أياكس والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي اللندني عبر "بي تي سبورت" الإنجليزية "كان الأمر رائعا، محبطا في الشوط الأول وتركناهم يلعبون، لقد ذهبت لغرفة الملابس بين الشوطين وكنا نعرف أن هذا ليس كافيا، قلنا بين الشوطين إننا لدينا 45 دقيقة نقدم فيها كل شيء".

وتابع "عندما سجل لوكاس مورا هدفين اعتقدنا أننا سنسجل هدفا آخرا، لكن عندما ارتطمت رأسية يان فيرتونخين بالعارضة ظننا أنه ليس يومنا".

وواصل عن تأهل فريقه "أنا مشجع أولا وأعرف ماذا يعني هذا للنادي، قام اللاعبون بإظهار شغفهم كان علينا الانتظار للدقيقة الأخيرة من أجل تسجيل الهدف الثالث، هذه هي كرة القدم ولدينا نهائي لنخوضه".

وعن إمكانية مشاركته في النهائي المقرر إقامته بالأول من يونيو المقبل "الاستشفاء يسير بشكل جيد، بدأت الركض هذا الأسبوع وهو ما يفسر سبب ركضي في نهاية اللقاء، لقد فزنا على مانشستر سيتي وأياكس، لذلك عليّ أن أتدرب بكل قوة من أجل أن أثبت نفسي للمدرب".

وسجل هاري كين 5 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا خلال 8 مباريات خاضها بالمسابقة الأوروبية.

































































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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