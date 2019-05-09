فان جال يشرح كيف خطف توتنام التأهل لنهائي الأبطال من أياكس

الخميس، 09 مايو 2019 - 00:21

كتب : إسلام أحمد

احتفال توتنام بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

أشاد لويس فان جال المدير الفني الهولندي السابق بما قدمه لاعبي توتنام الإنجليزي في الفوز على أياكس الهولندي ونزول الإسباني فيرناندو يورنتي كبديل.

لويس فان جال مدرب أياكس ومانشستر يونايتد السابق علق على فوز الديوك اللندنية عبر هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” "إدخال فيرناندو يورنتي صنع فارق كبير بعد الشوط الأول".

وكاد يورنتي أن يسجل هدف التعادل في لقطة الهدف الثاني لكن الحارس الكاميروني أندريه أونانا تصدى لها ببراعة قبل أن يودعها البرازيلي لوكاس مورا الشباك ليعدل النتيجة.

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وتابع "أصبح ماتياس دي ليخت ودالي بيلند أقرب منه، كذلك ربطّ لاعبي خط وسط توتنام ببعضهم، هو ما أفشل تعامل دفاع أياكس معهم".

وواصل عن خسارة أياكس "تلك الخسارة لم تكن غير مهمة، بعد الشوط الأول لم يكن هناك شيء خاطئ بعد التقدم بهدفين نظيفين، توتنام قام بالمخاطرة وأشرك المهاجمين".

وأتم "أياكس قام بالخيارات الخاطئة في الاستحواذ على الكرة بتلك الفترة في الشوط الثاني".

وخطف توتنام بطاقة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما قلب تأخره إلى فوز أمام أياكس من هدفين دون رد إلى ثلاثة مقابل هدف، ليصعد بفارق الأهداف خارج الأرض بعد الخسارة بهدف نظيف ذهابا.

وسيلتقي توتنام مع ليفربول في الأول من يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

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