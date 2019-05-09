مورينيو: أياكس لم يتأقلم على ما فعله توتنام.. توقعنا تأهل الفريق الهولندي

الخميس، 09 مايو 2019 - 00:17

كتب : رامي جمال

توتنام - أياكس

قال جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن أياكس لم يستطع التأقلم على سرعة توتنام خاصة في الشوط الثاني من مواجهتهما ما تسبب في هزيمتهم.

وحول توتنام تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية ليطير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التعادل مع أياكس بثلاثة أهداف لكل فريق في مجموع مباراتي نصف النهائي لكن الأهداف خارج الأرض صبت في مصلحة السبيرز.

وتحدث مورينيو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "أياكس لم يخف نقاط ضعفه وفقدوا السيطرة على دفاعهم في الشوط الثاني".

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وواصل "دفاع أياكس لم يكن قريبا من بعضه البعض وتوتنام فرض على لاعبي أياكس العودة للخلف".

وتابع "توقعنا جميعا أن الأمر انتهى وأياكس تأهل للنهائي بفضل تسجيله لهدفين وأن عودة توتنام ستكون صعبة جدا".

واستدرك "لكن عقب التعادل أصبحت المباراة مفتوحة على مصراعيها وكاد حكيم زياش ينهي المباراة لكن العارضة تصدت لكرته".

وأتم مورينيو "إجمالا لم يتأقلم أياكس على طريقة توتنام في الشوط الثاني لذلك خسر".

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