تين هاج: قلت للاعبين بين الشوطين أنها لم تنته بعد.. وكرة زياش منحت توتنام التأهل

بين شوطي المواجهة أخبر إيريك تين هاج لاعبي أياكس أن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد رغم التقدم بهدفين نظيفين على توتنام الذي عاد وصنع انتفاضة تاريخية.

توتنام صنع عودة أخرى قاتلة في دوري أبطال أوروبا وفاز على أياكس 3-2 بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، ليحجز بطاقة العبور للنهائي أمام مواطنه ليفربول الذي صنع قبلها بساعات ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة بالفوز 4-0 بعد الخسارة 3-0.

توتنام سقط على أرضه بهدف نظيف قبل أن يعود بفضل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل ثلاثية في انتصار قاتل خارج الديار.

وقال تين هاج عقب اللقاء: "كنا قريبين للغاية وكنا نستحق للوصول للنهائي، لكن حدث ما حدث في الثانية الأخيرة".

وأضاف "أخبرت لاعبيني بين الشوطين أن الأمور لم تنته بعد وكان يمكنك رؤية ذلك من سلوك لاعبي توتنام".

وأشار "عندما ارتطمت كرة زياش بالقائم (كانت النتيجة 2-2) علمت أننا سنخرج، ولكن لا يمكن لوم أي أحد".

وأتم "قدمنا موسم مذهل في دوري الأبطال، وتطورنا كثيرا كفريق، وهي عملية صعبة جدا".





























































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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