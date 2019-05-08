مورا بعد الهاتريك: كرة القدم تعطيك لحظات لا تتخيلها‎

لم يعرف البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنام الإنجليزي كيفية التعبير عن فرحته بالفوز على أياكس الهولندي وخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد مورا توتنام للنهائي بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقلب تأخر فريقه ويخطف بطاقة العبور للنهائي لأول مرة في تاريخ النادي اللندني.

مورا تحدث عقب نهاية اللقاء "من المستحيل وصف شعوري، أنا سعيد للغاية وفخور بزملائي، لقد أمنّا بحظوظنا وأن كل شيء ممكن، أعطينا كل شيء ونستحق هذا نحن عائلة من المستحيل شرح شيء".

وتابع باكيا بعد ما حققه رفقه زملائه "كرة القدم تعطيك لحظات لا تتخيلها، نريد الاستمتاع بالأمر إنها أفضل لحظة في حياتي، في مسيرتي".

وأتم "لقد أمنت بزملائي لدينا جودة حتى بدون أبرز لاعبينا، هذا فريقنا أننا عائلة، نريد القتال في كل مباراة مثل تلك، أريد أن أشكر زملائي لإنني أعيش هنا في توتنام وهذا لا يُصدق".

مورا أصبح أول برازيلي يسجل هاتريك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما بات رابع برازيلي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي بثلاثية سجلها في شباك هدرسفيلد الشهر الماضي.





























































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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