زياش: ليس لدي الكلمات.. إنها لحظة صعبة جدا

لم يجد حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي الكثير من الكلمات ليتحدث بها عن شهورع بعد الخروج القاتل من توتنام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنام صنع عودة أخرى قاتلة في دوري أبطال أوروبا وفاز على أياكس 3-2 بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، ليحجز بطاقة العبور للنهائي أمام مواطنه ليفربول الذي صنع قبلها بساعات ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة بالفوز 4-0 بعد الخسارة 3-0.

توتنام سقط على أرضه بهدف نظيف قبل أن يعود بفضل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل ثلاثية في انتصار قاتل خارج الديار.

وقال زياش عقب المباراة: "إذا كنت أعرف ذلك من قبل لا أعتقد أننا كان بإمكننا أن نسمح بحدوث ذلك. ليس لدي كلمات، إنها لحظات صعبة جدا".

وأضاف لشبكة "بي إن سبورتس": "كان هناك هدوءا داخل غرف الملابس لأننا كنا قريبين جدا، يجب علينا أن ننسى هذه التجربة، أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جدا، لكن سنعود أقوياء".

وأتم "بكل تأكيد يجب أن نكون فخورين بأنفسنا لكننا كنا قريبين جدا وكنا أقرب للنهائي، إذا نظرنا للموسم سنشعر بالفخر ولكن الآن هدفنا الدوري وهو ما يهم الآن".





























































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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