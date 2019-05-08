تشكيل #ليلة_الأبطال - مزرواي يبدأ مع أياكس.. وسون يقود توتنام
الأربعاء، 08 مايو 2019 - 19:59
كتب : FilGoal
نكون أو لا نكون هو شعار أياكس وتوتنام في مباراة يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنطلق بعد ساعة وأعلن كل فريق تشكيلته للمواجهة.
في تشكيل أياكس، أجرى المدرب إريك تين هاج تغييرا وحيدا عن القائمة التي بدأت مباراة الذهاب، هو إقحام الظهير الأيمن نصير مزراوي بدلا جويل فيلتمان.
بينما يستيعد توتنام نجمه سون هيونج مين الذي يقود الهجوم مع لوكاس مورا البرازيلي.
ويلعب موسى سيسوكو في وسط الملعب، ويأخذ مكان دافينسون سانشيز الذي بدأ مباراة الذهاب في خط الدفاع.
SQUAAAD! ⁰⁰#UCL #ajatot pic.twitter.com/TCIvr50tYD— AFC Ajax (@AFCAjax) May 8, 2019
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son @WilliamHill odds (18+) https://t.co/O9QLjLkDsF #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/UPlbX4XoZ7— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2019
وانتهت مباراة الذهاب بفوز أياكس في لندن بهدف دون رد.
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