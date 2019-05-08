تشكيل #ليلة_الأبطال - مزرواي يبدأ مع أياكس.. وسون يقود توتنام

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

توتنام - أياكس

نكون أو لا نكون هو شعار أياكس وتوتنام في مباراة يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنطلق بعد ساعة وأعلن كل فريق تشكيلته للمواجهة.

في تشكيل أياكس، أجرى المدرب إريك تين هاج تغييرا وحيدا عن القائمة التي بدأت مباراة الذهاب، هو إقحام الظهير الأيمن نصير مزراوي بدلا جويل فيلتمان.

بينما يستيعد توتنام نجمه سون هيونج مين الذي يقود الهجوم مع لوكاس مورا البرازيلي.

أخبار متعلقة

حوار في الجول - يسرى مارديني ومراوغة قطرات المياه الباردة خبر في الجول - عبد السلام يشغل مركز الظهير الأيمن للزمالك أمام دجلة تقرير: ميسي بكى بشدة بعد الخسارة المدوية وتشاجر مع مشجعين في المطار طارق يحيى يروي كيف تحطمت سيارات لاعبي مصر بعد الفوز على المغرب في 86

ويلعب موسى سيسوكو في وسط الملعب، ويأخذ مكان دافينسون سانشيز الذي بدأ مباراة الذهاب في خط الدفاع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أياكس في لندن بهدف دون رد.

طالع أيضا

شركتان أجنبيتان تنتجان مباريات كأس إفريقيا

حكايات رمضان.. نور الدين أمرابط

تقرير: زيدان يريد استعادة حكيمي

بالفيديو - سؤال ساخر من صلاح لميلنر

كلوب: رأيت الكرة في الشباك ولم أعلم من سجل الهدف الرابع

الزمالك: نصرف مكافآت الكونفدرالية قبل خوض ذهاب النهائي

أياكس توتنام دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: برشلونة وصل لاتفاق مع جريزمان 14 دقيقة | أوروبا
أجانب منسيون – حوار في الجول.. إيفوسا: ما قاله السيد متولي حقيقي وهاجمتني روح شريرة 31 دقيقة | مصر
تقرير: ليفربول خسر 5 ملايين استرليني بسبب الفوز على برشلونة 42 دقيقة | أوروبا
الكشف عن - كلمات كلوب الحماسية للاعبيه قبل معجزة إقصاء برشلونة 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حكم كرواتي يقود مواجهة الزمالك ودجلة.. للمرة الثانية في مصر 45 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - ماذا فعل صلاح أمام توتنام "ضحيته المفضلة" 59 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لوفرين مازحا: لا نحتاج لمحمد صلاح.. والنجم المصري يرد 2 بالفيديو - إصابة خطيرة لـ صلاح أمام نيوكاسل.. ومحترفنا يخرج باكيا على نقالة 3 مدافع نيوكاسل يشكر محمد صلاح 4 أبو تريكة يكشف عن حديثه مع صلاح عقب الإصابة: "أرغب في نسيان لوفرين"

قد ينال إعجابك