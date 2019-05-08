تشكيل #ليلة_الأبطال - مزرواي يبدأ مع أياكس.. وسون يقود توتنام

نكون أو لا نكون هو شعار أياكس وتوتنام في مباراة يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنطلق بعد ساعة وأعلن كل فريق تشكيلته للمواجهة.

في تشكيل أياكس، أجرى المدرب إريك تين هاج تغييرا وحيدا عن القائمة التي بدأت مباراة الذهاب، هو إقحام الظهير الأيمن نصير مزراوي بدلا جويل فيلتمان.

بينما يستيعد توتنام نجمه سون هيونج مين الذي يقود الهجوم مع لوكاس مورا البرازيلي.

ويلعب موسى سيسوكو في وسط الملعب، ويأخذ مكان دافينسون سانشيز الذي بدأ مباراة الذهاب في خط الدفاع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أياكس في لندن بهدف دون رد.

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