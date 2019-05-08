حكايات في رمضان - نور الدين أمرابط.. لا يهم ما يمر به لأنه دائما سيجد حلا للقتال

"كانت ذكرى صعبة في بداية مسيرتي، تدربت على بعد مئات الأمتار من أمستردام أرينا، ترى الملعب وتحلم باللعب هناك لكن لسوء حظي لم يُكتب لي ذلك مع أياكس. لكنني سعيد بما وصلت له الآن". نور الدين أمرابط.

نور الدين امرابط النادي : النصر

تجده وفي دقائق معدودة قد أصبح عصبيا حادا يشتعل برغبته في الفوز، يركض محاولا أكثر من مرة أولا صناعة الهدف وثانيا تسجيله بنفسه، الجانب الأيمن من الملعب يعتبره مملكته الخاصة.

داء أوزغود شلاتر، أو التنكس العظمي الغضروفي، التهاب في الرباط الرضفي في الحدبة الظنبوبية في الركبة، يميزه نتوء مؤلم للغاية تحت الركبة وتسوء مع النشاط، الحركة وتتحسن أكثر بالراحة، ذلك هو المرض الذي عانى منه الموهوب الصغير ذو الـ١٣ عاما نور الدين أمرابط.

قرر نادي أياكس التخلي عن خدمات أمرابط وهو في هذه السن بسبب معاناته الشديدة، الفتى الصغير الذي قيل له لن تلعب الكرة لأن حالتك تسوء رفض كليا فكرة الاستسلام وكما نراه يحاول في الملعب حاول خارجه من أجل الكرة.

ذلك المرض كاد أن يحرم الوطن العربي من أحد الموهوبين المتميزين في كرة القدم، والده أراد منه أن يلعب الكرة ونصحه مرارا وتكرارا ألا يستسلم أبدا.

"كان أمرا صعبا للغاية، كنت أتدرب على بعد مئات الأمتار من ملعب أمستردام، يمكنك أن ترى الاستاد من مكانك وهو حلم كبير أن تلعب فيه، لسوء الحظ لم يُكتب لي اللعب مع أياكس لكنني سعيد لما وصلت إليه الآن".

الظروف التالية للصدمة هي الفيصل بين صناعة النجم وكتابة القصة كاملة وبين انتهاءها، رفض أمرابط تلك النهاية وقرر كتابة قصته الخاصة، اتجه إلى تنظيف الأرضيات في مدرسة محلية هناك وعمل في مطعم ليغسل أطباقه، بعد رحيله مباشرة عن أياكس، وصولا إلى اتجاهه فيما بعد لدراسة الإدارة والاقتصاد والقانون لكن اللعبة التي حلم بها طاردته لذا لم تسر خطته وفقا لما أراد، لعب كرة القدم على مستوى الهواة لمدة ٣ أعوام من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦ قبل أن ينضم إلى أومنيورلد في الدرجة الثانية والذي لم يدم بقائه في صفوفه سوى عام وحيد.

لا يمكن قتل الموهبة أبدا خاصة وإن كان هناك هدفا يقاتل من أجله، عام آخر لأمرابط في صفوف فينلو كان كفيلا بأن يلفت نظر بي إس في أيندهوفن إليه.

"سواء كنت ألعب لفريق هواة، أنظف الأطباق أو ألعب في دوري أبطال أوروبا، كل شيء تفعله في حياتك يجب أن تكون في كامل تركيزك بنسبة ١٠٠٪، وهذا ما أفعله دوما".

مع فينلو لم تكن مواجهة أياكس متكافئة تماما، مباراتين شارك خلالهما النجم المغربي خسر واحدة بنتيجة ٦-١ والثانية تعادل بنتيجة ٢-٢.

لم يحظ بفرصة المشاركة مع أيندهوفن خلال موسمه الأول أمام أياكس سوى في الدور الثاني، إذ أنه كان مستبعدا من قائمة الفريق في الدور الأول وخسر فريقه بنتيجة ٤-١. وحينما حانت الفرصة كانت لحظة رائعة ربما؟ بي إس في يقهر أياكس بنتيجة ٦-٢، أمرابط يسجل هدفه الوحيد في تاريخه مواجهاته بالدوري الهولندي ضد أياكس في هذه المواجهة.

خلال عام ٢٠٠٩ حاول الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم إقناع أمرابط صاحب الـ٢١ عاما وقتها باللعب للمنتخب الهولندي وتمثيله في المحافل الدولية، لكن فوزي لقجع رئيس الاتحاد صرح وقتها :"أمرابط اجتمع مع عائلته وحسم مصيره، اللاعب كان متواجد في مباراة المغرب ضد الجابون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، سيلعب للمنتخب الأول المغربي".

في ذلك الموسم كان بي إس في قد أقال مدربه هوب ستيفنز وعين دوايت لوديويجيس لنهاية الموسم قبل تولي فريد روتن المهمة حتى عام ٢٠١٢.

مغامرة أمرابط انتهت في هولندا ليتجه إلى قيصري سبور التركي ومنه إلى جالاتاسراي بمبلغ ٨.٦ مليون يورو وشارك للمرة الأولى مع فريقه في الدقيقة ٧٠ كبديل في كأس السوبر ٢٠١٢ ضد فينيربهاتشة وفاز جالاتاسراي بنتيجة ٣-٢ ليفوز باللقب للمرة الـ١٢ في تاريخه.

لم يطل غياب أمرابط كثيرا عن الدوريات الكبرى في أوروبا وسرعان ما قرر مالاجا ضمه على سبيل الإعارة عام ٢٠١٤ قبل أن ينضم بشكل نهائي للفريق عام ٢٠١٥. كان جزء من محاولة إدارة النادي إعادة بناء الفريق بعناصر قوية بعد بيع نجومه السابقين مثل إيسكو وكابييرو وخيسوس خاميز وإيليسو وضم لاعبين واعدين مثل سامو كاستييخو وبابلو فورنالس. لكن للأسف لم يعد مالاجا كما كان حينما وصل إلى ربع نهائي الأبطال، الديون كلفته عدم التواجد في دوري الأبطال ومن ثم الهبوط الحاد في مستواه.

قرر نادي واتفورد بقيادة كيكي فلوريس ضم أمرابط ف يناير ٢٠١٦ بمبلغ ٦.١ مليون جنيه إسترليني.

"أمرابط سيشارك فور انضمامه لنا إنه دائما جاهز، لديه كل المميزات التي نحبها".

"يمكنه اللعب كرقم ١٠، يحتفظ بالكرة، يمكنه أن يتحول سريعا في الهجمة بقوة مهاجم ويهرب من خط الدفاع، لديه كل المميزات".

لم يتمكن أمرابط من ترك بصمة قوية مع واتفورد فور انضمامه في تلك الفترة القصيرة. لكن بداية من تولي والتر ماتزادي تدريب الفريق تغير كل شيء.

مع مرور الوقت أصبح من نقاط قوة الفريق في الخط الأمامي، ودائما ما كان يزعج دفاعات الخصوم ووقتها تحدث برنامج Match of the day عن ذلك الأمر وناقش آلان شيرار إمكانية تطويره للمسته الأخيرة التي ستحوله لمستوى أبعد بكثير مما وصل إليه، وفي نصف موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ اختارته شبكة إي إس بي إن كأفضل لاعب في موسم واتفورد في شهر ديسمبر.

لم تسر الأمور بشكل جيد مع ماتزاري ورحل بنهاية الموسم ليتولى ماركو سيلفا المهمة في مايو ويرحل أمرابط إلى ليجانيس معارا.

بعودته للدوري الإسباني سجل ٣ أهداف وصنع ٣ في ٣٥ مباراة مع ليجانيس، ذلك بجانب صناعته لـ٣ أهداف في انتصار المغرب ضد مالي والجابون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨.

بعد كأس العالم أعلن نادي النصر السعودي عن ضم أمرابط من واتفورد، وحتى الآن يتألق النجم المغربي مع فريقه في الدوري السعودي بتسجيله ٥ أهداف وصناعته لـ٨، بل وكان أحد نجوم الدربي سواء في الدور الأول أو الثاني.

ربما لم يفز أمرابط بالكثير من الألقاب مع الأندية التي لعب لها، إذ فاز مع جالاتاسراي بـ٤ بطولات، الدوري والكأس مرة وكأس السوبر مرتين، بجانب كأس السوبر الهولندية مع أيندهوفن، لكن رصيده من التقدير لموهبته وكفاحه وقتاله سواء في الملعب أو خارجه دائما كبير للغاية.

قال أمرابط في حواره مع الفيفا ضاحكا :"أنا شخص متواضع، أفعل دائما ما بوسعي ليفوز فريقي".

لعل أبرز المشاهد التي تلخص نظرته تلك هي مخاطرته الكبيرة للغاية أثناء كأس العالم الأخير بعد لعبه وهو يعاني من الارتجاج ضد البرتغال وقتاله الشديد دون كلل أو ملل بغض النظر عن اسم أو مكانة الخصم، دائما امتلك الروح بل وكان على وشك تسجيل واحدة من أفضل أهداف البطولة لولا حظه العاثر.

Nordin Amrabat has nearly just scored goal of the tournament for Morocco 🇲🇦 #MAR #WorldCup #SPA pic.twitter.com/WMjeT5DGzR — Matt Lynch (@LyynchMedia) June 25, 2018

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