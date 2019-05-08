بالفيديو - سؤال ساخر من صلاح لميلنر

بكل سعادة سيلغي لاعبو ليفربول خططهم لقضاء اجازة صيفية مبكرة في النصف الثاني من شهر مايو بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا ما دار عنه الحديث بين نجمنا المصري محمد صلاح وزميله جيمس ميلنر.

ليفربول صنع معجزة في أنفيلد، وسحق برشلونة برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليعوض خسارته ذهابا بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو، ليتأهل لنهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

ورصدت الكاميرات فرحة نجوم ليفربول داخل غرفة خلع الملابس عقب إسقاط برشلونة، وحديث صلاح مع ميلنر.

ويمكنك في مقطع الفيديو التالي سماع صلاح يقول لميلنر بسخرية "هل كنت تخطط للذهاب في عطلة؟".

سيلعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من يونيو ضد الفائز من مواجهة توتنام وأياكس بملعب واندا متروبوليتانو بمدريد.

إنها إحدى الليالي التي ستُكتب في تاريخ ليالي دوري أبطال أوروبا كثيرا ولن تُحمى من الذاكرة أبدا بعدما صنع ليفربول معجزة جديدة بعد 14 عاما من معجزة أسطنبول.

ومع إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا بدا الأمر مستحيلا على كتيبة المدرب يورجن كلوب.

ولكن صنع ليفربول معجزة جديدة وكتب تاريخا ذهبيا وأسقط ليونيل ميسي ورفاقه برباعية دون رد.

ليفربول تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وينتظر ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام.

أما برشلونة فقد ودع دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية دون رد.















































































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