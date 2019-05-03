صلاح وبينيتث.. للقصة بقية

في 25 إبريل 2013 كان الموعد الأول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في زيارة ثقيلة إلى سويسرا. محمد صلاح ورفاقه أمامهم مهمة صعبة ضد رجال رافاييل بينيتث.

توقفت رحلة بازل عند الدور نصف النهائي. لم يقدر على مجاراة تشيلسي الذي عبر لنهائي الدوري الأوروبي قبل أن يرفع الكأس على حساب بنفيكا.

كانت تلك المواجهة الأولى بين أفضل لاعبي إفريقيا والمدرب الإسباني المخضرم، صلاح يقود مغامرة مثيرة لبطل سويسرا انتهت أمام تشيلسي.

شارك صلاح في مباراتي الذهاب والإياب، خسر في بازل بنتيجة 2-1، وفي الإياب أبى إلا أن يترك بصمته بهدف في شباك بيتر تشيك لم يكن كافيا ليفوز تشيلسي بنتيجة 3-1 ويظفر بالتأهل للنهائي.

بعد عامين تجددت المواجهة، على ملعب سان باولو كان فيورنتينا تائها أمام نابولي العتيد ليخسر بنتيجة 3-صفر في الدوري.

كان صلاح حديث الساعة في فلورنسا، نجم ساطع في سماء الكرة الإيطالية، لكن ثلاثية دريز ميرتينز وماريك هامشيك وخوسيه كاييخون كبدته خسارة جديدة أمام بينيتث.

ليفربول

مباراة السبت بين نيوكاسل يونايتد وليفربول هي الرابعة لصلاح أمام بينيتث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بطولة يتفائل فيها نجم مصر أمام الأخير بعكس المواجهات السابقة.

3 مباريات بين صلاح وبينيتث في الدوري الإنجليزي. فاز مرتين ولم يخسر هداف البطولة في الموسم الماضي وكذلك الحالي.

سجل هدفا في الموسم الماضي وآخر في الموسم الحالي، كلاهما في مسرح أحلامه، أنفيلد رود.

لم يفز صلاح أو يسجل أبدا حين يحل ضيفا على بينيتث في عقر داره. بعد ساعات، يأمل في حظ أوفر لإبقاء ليفربول في صراع ملتهب على لقب الدوري مع مانشستر سيتي.

6 مواجهات سابقة بين الفرعون والمدرب الأسبق لفالنسيا، تفوق ابن نجريج مرتين وخسر 3. ونال من شباك فرق بينيتث 3 مرات.

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