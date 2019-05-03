كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد ومكان إقامة مباراة المصري وبيراميدز.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "مباراة بيراميدز والمصري ستقام في موعدها مساء الأحد المقبل بإستاد الجيش بالسويس بعد تأخر الحصول على موافقات تقديمها 24 ساعة لتقام يوم السبت".

وأضاف "حتى اللحظة لم يصلني رد من بيراميدز أو المصري بشأن تعديل موعد اللقاء، وقد طلبت موافقة رسمية من الطرفين مع موافقة الأمن على نقل اللقاء للقاهرة وإقامته في الدفاع الجوي".

وواصل "التعديل حاليا سيكون صعبا خاصة وأن الوقت بسيط للغاية وبالتالي فإن الأقرب إقامة اللقاء بموعده يوم الأحد في السويس بصورة طبيعية خاصة وأن الموافقات تأخرت كثيرا".

وشهدت الساعات الماضية محاولات مكثفة لتقديم اللقاء 24 ساعة ليقام السبت بدلا من الأحد بسبب إقامة مباراتي الأهلي والنجوم والنجم الساحلي والزمالك في نفس اليوم، مع إمكانية نقل اللقاء إلى إستاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميددز المركز الأول مؤقتا في بطولة الدوري برصيد 64 نقطة من 30 مباراة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 47 نقطة من 30 مباراة أيضا.

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