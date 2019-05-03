تقرير مغربي: أمرابط قد يغيب عن أمم إفريقيا بسبب الإصابة المتكررة

تحدثت صحيفة المنتخب المغربية عن احتمالية غياب النجم المغربي نور الدين أمرابط عن منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 بسبب الإصابة.

أمرابط الذي يتألق بقميص النصر السعودي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تجددت مرة أخرى في لقاء فريقه أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك.

بعد المباراة، تحدث أمرابط ليكشف أنه شارك على الرغم من عدم امتثاله للعلاج بشكل كلي، وهو ما جعل الإصابة تتفاقم، وفقا للصحيفة المغربية.

وأشارت "المنتخب" إلى "أمرابط اضطر للسفر في وقت سابق للبرتغال لعرض حالته على طبيب مختص، وبعد تشخيص الإصابة عاد من جديد لفريقه وغاب عن 4 مباريات للنصر، قبل أن يعلن المدرب جاهزيته للقاء اتحاد جدة في نصف نهائي الكأس".

وأضاف التقرير "النجم المغربي تعجل العودة وجازف بخوض المباراة وكانت النتيجة أن عاودته الآلام من جديد".

وتخوفت الصحيفة من "الإصابة المتكررة في العضلة الخلفية قد تُهدد مشاركة أمرابط مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا".

صاحب الـ 32 عاما سجل 5 أهداف وصنع 10 خلال مشاركته في 26 مباراة بقميص النصر السعودي هذا الموسم.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

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