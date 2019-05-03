أهداف 85+.. كيف أثرت في صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز على قمة الدوري

في الدقيقة قبل الأخيرة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش، سجل علي معلول هدف الفوز للفريق الأحمر.. قبلها بيوم واحد تلقت شباك بيراميدز هدفا من لاعب المقاصة جون أنتوي قبل النهاية بأربع دقائق ليهدر الفريق نقطتين في صراع القمة.

موسم دوري 2018-2019 تميز باللقطات الحاسمة التي منحت الكبار أهدافاً في الدقائق الأخيرة، لكن بين ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، من الذي حقق الاستفادة الأكبر من هذه اللقطات؟

في السطور التالية نستعرض الأهداف والنقاط التي حصدها الثلاثي في دوري هذا الموسم حتى الآن عبر أهداف أتت في الدقائق الأخيرة (اعتباراً من الدقيقة 85 وما بعدها) .. مع مراعاة أن حسابات النقاط التي حققتها هذه الأهداف تساوي نقطة في حالة التعادل، ونقطتين في حالة تحقيق الفوز (الفارق بين نقطة التعادل ونقاط الفوز الثلاث التي تحققت)، بينما لم تؤثر بعض الأهداف الأخرى في النقاط التي تم حصدها إما بسبب الخسارة أو لأنها كانت أهداف إضافية على الفوز الذي تحقق فعلياً، أو لعودة الفريق الآخر في النتيجة بعدها.

الأهلي.. 9 أهداف.. 8 نقاط

سجل الأهلي هذا الموسم 9 أهداف في الدقائق الأخيرة من مبارياته التي خاضها بالدوري حتى الآن، وحصد 8 نقاط بفضل هذه الأهداف.

البداية كانت في الجولة الأولى حين سجل محمد شريف هدف التعادل 1-1 بمرمى الإسماعيلي في الدقيقة 94 ليحقق الأهلي نقطة واحدة كانت ضائعة. ثم في الجولة الخامسة سجل أيمن أشرف هدف التعادل 2-2 في مرمى الداخلية بالدقيقة 96 لينقذ نقطة أخرى للفريق الأحمر.

في الجولة العاشرة سجل محمد شريف هدفاً في مرمى الاتحاد السكندري بالدقيقة 91، لكن الأهلي خسر 4-3 ليصح هذا الهدف غير مؤثر في نتيجة المباراة. وبالجولة الثانية عشرة أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في فوز الأهلي على النجوم 2-0 بالدقيقة 93، وهو هدف لم يؤثر أيضاً في النقاط التي حصدها الأهلي من اللقاء. بالمثل لم يكن الهدف الذي سجله جيرالدو دا كوستا في مرمى الداخلية بالدقيقة 90 من مباراة الجولة الثالثة والعشرين مؤثراً حيث كان الثالث في فوز الأهلي 3-1.

في الجولة الرابعة والعشرين سجل ناصر ماهر هدف الفوز على الجونة 2-1 في الدقيقة 88 ليضيف نقطتين غاليتين لرصيد الأهلي. وشهدت الجولة السابعة والعشرين تسجيل الأهلي لهدفين قاتلين في مرمى الاتحاد السكندري، أولهما عبر علي معلول في الدقيقة 92 والثاني من صالح جمعة في الدقيقة 98 ليضيفا نقطتين أخرتين للفريق الأحمر.

وأخيراً وفي مباراة الجولة الحادية والثلاثين سجل علي معلول هدف الفوز للأهلي 2-1 بمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 89، ليضيف نقطتين مهمتين.

بيراميدز.. 11 هدف.. 8 نقاط

11 هدفا سجلها بيراميدز في الدقائق الأخيرة، ساهمت في إضافة ثمان نقاط لرصيد الفريق هذا الموسم حتى الآن.

منذ الجولة الأولى، سجل محمد مجدي قفشة هدف فوز بيراميدز على إنبي بالدقيقة 93 ليحقق أول نقطتين. وفي الجولة الرابعة سجل بيراميدز هدفين في الوقت القاتل بمرمى الداخلية، أولهما عبر علي جبر في الدقيقة 88 والثاني من قفشة بالدقيقة 96 ليفوز بيراميدز 3-1 ويضيف نقطتين أخريتين في اللحظات الأخيرة.

بالجولة السادسة سجل كينو هدف التعادل 1-1 في مرمى الجونة بالدقيقة 90 منقذاً نقطة لفريقه. وفي الجولة التاسعة أنقذ عمر خربين نقطة لبيراميدز بتسجيله الهدف الثالث في التعادل 3-3 مع الزمالك بالدقيقة 85.

ناصر منسي سجل الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى المصري بالدقيقة 89 من مباراة الفريقين في الجولة الثالثة عشرة ليتقدم فريقه 3-1، لكن المصري عاد وتعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع. وفي الجولة السادسة عشرة أضاف كارلوس إدواردو الهدف الثاني في فوز بيراميدز على النجوم 2-0 بالدقيقة 94. وفي الجولة العشرين سجل مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش في مرماه الهدف الثالث في فوز بيراميدز 3-1 بالدقيقة 88.

في الجولة الحادية والعشرين سجل بيراميدز هدفين في الوقت القاتل ليحقق الفوز على الداخلية 2-0، أولهما من خربين في الدقيقة 91 والثاني من كريستيان بينافينتي في الدقيقة 95 ليضيف نقطتين غاليتين. وبالجولة الثانية والعشرية أضاف عبد الله السعيد هدف بيراميدز الرابع في الفوز 4-0 على سموحة بالدقيقة 94.

الزمالك.. 5 أهداف.. 6 نقاط

على العكس من منافسيه على القمة الأهلي وبيراميدز، سجل الزمالك خمسة أهداف فقط في الدقائق الأخيرة من مبارياته التي خاضها حتى الآن، لكنها ساهمت في ست نقاط أضافها الفريق الأبيض لرصيده بجدول المسابقة.

بالجولة الثامنة، سجل يوسف أوباما هدف الفوز على المقاولون العرب 2-1 في الدقيقة 85 مضيفاً نقطتين لرصيد الزمالك. وفي الجولة الثالثة عشرة خطف محمود كهربا هدف الفوز الغالي على حرس الحدود 2-1 في الدقيقة 91 ليضيف الأبيض نقطتين جديدتين. بالمثل عاد كهربا في الجولة الخامسة عشرة ليسجل هدف الفوز على الداخلية 2-1 في الدقيقة 90 مضيفاً نقطتين مهمتين.

وفي الجولة التاسعة عشرة سجل محمود علاء الهدف الثالث في الفوز على الاتحاد السكندري 3-1 بالدقيقة 95. علاء عاد ليسجل هدف في مرمى المصري بالدقيقة 91 من مباراة الجولة 28 لكن الزمالك خسر المباراة 2-1.

اقرأ أيضا

نجم جديد لن يتواجد في مصر.. ليفربول يعلن غياب نابي كيتا عن أمم إفريقيا للإصابة

الإسماعيلي لـ في الجول: نحاول الاستفادة من الوجوه الصاعدة لسد احتياجاتنا أمام الاتحاد

تقرير - سيسينيون يرغب في الانضمام إلى توتنام.. وفولام حدد سعره

مران الأهلي – جيرالدو يشارك في التدريبات بعد التعافي.. ومعسكر مغلق للقاء النجوم

قائمة الزمالك - استبعاد بوطيب وحازم إمام من السفر لتونس لملاقاة النجم