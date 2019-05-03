مران الأهلي – جيرالدو يشارك في التدريبات بعد التعافي.. ومعسكر مغلق للقاء النجوم

الجمعة، 03 مايو 2019 - 11:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الجمعة استعدادا لمباراة النجوم.

وشهد المران اجتماع بين مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والجهاز المعاون، لمناقشة أمور فنية تخص اللقاء.

من جهة أخرى، اكتفى مروان محسن مهاجم الفريق بالركض حول الملعب، وأداء تدريبات في الجيم.

أخبار متعلقة

إسلام جمال لـ في الجول عن احتفاله أمام الأهلي: تمنيت عرقلتهم لصالح الزمالك رسميا - لجنة المسابقات تعدل موعد مباراة النجوم والأهلي مران الأهلي - مروان محسن يكتفي بالتأهيل.. وانتظام عاشور وتدريبات استشفائية لجيرالدو طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إنقاذ جيرالدو وسبب فقدان الذاكرة المؤقت

وأدى عمرو جمال وأحمد علاء لاعبا الفريق مرانا خفيفا بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني خلال المران الصباحي اليوم الجمعة.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني احمد علاء من الإجهاد العضلي.

أما جيرالدو اللاعب الأنجولي في صفوف الفريق، فقد شارك في المران بشكل طبيعي بعد شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها في الرأس وأدت لفقدانه الذاكرة بشكل مؤقت خلال مباراة طلائع الجيش.

ويخوض الأهلي معسكرا مغلقا بداية من غد السبت استعدادا لمباراة النجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري.

اختر تشكيل الأهلي المناسب أمام النجوم من هنا.

اقرأ أيضا

هل ينتقل هداف الدوري إلى بيراميدز؟

إسلام جمال عن احتفاله أمام الأهلي: تمنيت عرقلتهم لصالح الزمالك

محترفنا يتلألأ.. حجازي لاعب الموسم في وست بروميتش ألبيون

رسميا - لجنة المسابقات تعدل موعد مباراة النجوم والأهلي

كرة القدم ستفتقدك.. رسميا - شابي يعلن اعتزاله نهاية الموسم

التضحية بهوية برشلونة من أجل الثلاثية: إرنستو فالفيردي نموذجا

في الدوري الأهلي جيرالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

آس: ريال مدريد أنهى صفقة يوفيتش.. 60 مليون يورو لمدة 6 سنوات 5 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مفاجأة ثلاثية.. ليجانيس يصعق إشبيلية لصالح خيتافي وفالنسيا في صراع دوري الأبطال 12 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - دون معاناة.. إيفرتون يضرب بيرنلي بثنائية 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رونالدو ينطح تورينو وينهي الدربي بتعادل 39 دقيقة | أوروبا
نتائج متباينة لأندية مصر مع حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي ساعة | إفريقيا
مران الزمالك – تدريبات خاصة لحراس المرمى.. وحضور ساسي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب يعلق لأول مرة على "أزمته مع محمد صلاح" 2 الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الرباعي الأجنبي.. وإيفونا 3 10 رسائل من رئيس الزمالك.. تأجيل كل مباريات الدوري بعد الوصول لنهائي الكونفدرالية واتهام بالتفويت 4 بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

قد ينال إعجابك