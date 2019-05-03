مران الأهلي – جيرالدو يشارك في التدريبات بعد التعافي.. ومعسكر مغلق للقاء النجوم

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الجمعة استعدادا لمباراة النجوم.

وشهد المران اجتماع بين مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والجهاز المعاون، لمناقشة أمور فنية تخص اللقاء.

من جهة أخرى، اكتفى مروان محسن مهاجم الفريق بالركض حول الملعب، وأداء تدريبات في الجيم.

وأدى عمرو جمال وأحمد علاء لاعبا الفريق مرانا خفيفا بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني خلال المران الصباحي اليوم الجمعة.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني احمد علاء من الإجهاد العضلي.

أما جيرالدو اللاعب الأنجولي في صفوف الفريق، فقد شارك في المران بشكل طبيعي بعد شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها في الرأس وأدت لفقدانه الذاكرة بشكل مؤقت خلال مباراة طلائع الجيش.

ويخوض الأهلي معسكرا مغلقا بداية من غد السبت استعدادا لمباراة النجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري.

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