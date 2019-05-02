كشف محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة حقيقة المفاوضات مع نادي بيراميدز بخصوص أحمد علي مهاجم الفريق.

وقال عضو إدارة المقاولون: "حتى الآن لم تحدث أي مفاوضات من جانب نادي بيراميدز بخصوص أحمد علي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم يتحدث معنا أي أحد بخصوص هذا الشأن وفوجئنا من الأخبار المتداولة".

وواصل "لم نتلق أي عرض رسمي من جانب بيراميدز بخصوص أحمد علي".

وأشار "كانت هناك مفاوضات عبر وسطاء لضم اللاعب في يناير الماضي خلال فترة تواجد حسام حسن كمدرب لبيراميدز، ولكن الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية".

وخرجت بعض التقارير الصحفية تشير إلى دخول بيراميدز في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب لضم أحمد علي، وهو ما لم يحدث حتى الآن وفقا لعضو مجلس إدارة الذئاب.

ويقدم أحمد علي أداءً ولا أروع جعله في صدارة قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفا.

ولعب أحمد علي 26 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل 17 هدفا والصناعة مرة.

صاحب الـ 32 عاما سجل هدفا في شباك الداخلية في المباراة الماضية للمقاولون العرب بعد 12 ثانية فقط، ويحتل صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن مطارده خالد قمر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 31 مباراة.

على الجانب الآخر، يضم بيراميدز بين صفوفه في خط الهجوم كل من عمر خربين وكينو وناصر منسي وجون سيفوينتي.

بيراميدز في المركز الأول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة، بالتساوي مع الأهلي صاحب الـ 64 نقطة من 28 مباراة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 60 نقطة من 27 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل بيراميدز في المواجهة المقبلة أمام المصري من هنا

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