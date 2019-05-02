خاص مصدر لـ في الجول: المسابقات تدرس تقديم موعد مواجهة المصري وبيراميدز.. وطلب من الثاني

الخميس، 02 مايو 2019 - 22:34

كتب : عاطف شادي

الصورة من الموقع الرسمي لنادي المصري

تدرس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد إقامة مباراة بيراميدز والمصري 24 ساعة لتقام السبت المقبل بدلا من الأحد.

وقال في مصدر في المسابقات فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "أجريت اتصالات في الساعات الماضية مع الناديين لتقديم موعد المباراة ورحبا".

وبرر "سبب تقديم موعد المباراة يأتي رغبة في عرض اللقاء في وقت جيد في ظل تقديم موعد لقاء الأهلي والنجوم وإقامة مواجهة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل".

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وتابع "ننتظر القرار النهائي من كافة الأطراف المعنية لإبلاغ الناديين بالموعد الجديد".

وفي الوقت ذاته قال مصدر في بيراميدز فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "نريد تغيير مكان إقامة المباراة وخوضها في القاهرة بدلا من ملعب الجيش بالسويس".

وأتم "طلبنا الأمر من اتحاد الكرة وننتظر رده ورد سلطات الأمن".

وسوف يلتقي بيراميدز مع المصري لحساب الجولة 30 من الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعدما خاض 30 لقاء.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعدما خاض 30 مباراة أيضا.

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