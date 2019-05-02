بالفيديو – بعد انتظار دام 63 عاما.. التعاون يظفر بأول كأس بانتصار +90 على الاتحاد

الخميس، 02 مايو 2019 - 22:24

كتب : رامي جمال

الاتحاد -التعاون - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد

أنشئ نادي التعاون في عام 1956 وانتظر 63 عاما ليظفر ببطولة كبرى مثل كأس الملك واليوم أصبح الحلم حقيقة.

وانتصر التعاون على الاتحاد بهدفين لهدف في النهائي الذي جمع بينهما على كأس خادم الحرمين والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي.

افتتح الاتحاد أهداف المباراة في الدقيقة 32 عن طريق أليكساندر بريوفيتش.

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وفي الدقيقة 54 أدرك طلال العيسى التعادل للتعاون.

وبدا أن اللقاء سيذهب إلى أشواط إضافية في ظل سيطرة التعادل على نتيجة اللقاء.

ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل ليندر تاوامبا هدفا قاتلا قاد به التعاون للانقضاض على الكأس وجلبه إلى التعاون.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول في تاريخ التعاون، كما أنه أصبح النادي الثامن عبر التاريخ الذي يظفر بالكأس.

وفقد الاتحاد فرصة التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي وتقليص الفارق بينه وبين الأهلي صاحب الرقم القياسي.

وتوج الاتحاد باللقب تسع مرات من قبل مقابل 13 مرة للأهلي.

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