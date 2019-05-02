ميلنر: علينا نسيان الخسارة من برشلونة واستجماع قوتنا قبل ملاقاة نيوكاسل

الخميس، 02 مايو 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفربول

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه يتعين عليه الآن التغلب بسرعة على هزيمة برشلونة حيث يتحول التركيز نحو المباراة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم في نيوكاسل.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل في ظل صراعه مع مانشستر سيتي على لقب الدوري، إذ يتصدر سيتي جدول المسابقة بفارق نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.

وقال ميلنر عن الخسارة من برشلونة في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الواضح أننا يجب أن نرد أولاً في عطلة نهاية الأسبوع أمام نيوكاسل"

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وأضاف "علينا أن نستعيد شتات أنفسنا مرة أخرى بعد خيبة الأمل هذه. لكنني أعتقد أننا رأينا جميعًا القلب في غرفة تبديل الملابس من قبل والقيادة وروح الفريق".

وأوضح "سنكون مستعدين لمباراة عطلة نهاية الأسبوع. نأمل أن نتمكن من الحصول على النتيجة التي نرغب فيها والحصول على القليل من الشعور الإيجابي والمضي إلى المحطة الثانية".

بعد لقاء نيوكاسل بثلاثة أيام سيستضيف ليفربول منافسه برشلونة على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول في المواجهات المتبقية في الموسم من هنا

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