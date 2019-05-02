رامي صبري في الـ+90.. إنبي يقتل بتروجت ويوقف سلسلة انتصاراته

خطف إنبي انتصارا قاتلا من بتروجت بهدفين مقابل هدف في الجولة 31 من الدوري الممتاز ليوقف سلسلة انتصارات الأخير.

إنبي دخل اللقاء دون التعرض لأي خسارة في آخر 5 مباريات، محققا الفوز في مناسبتين منهم، بينما كان الفريق البترولي الآخر قد قدم انطلاقة قوية بثلاث انتصارات متتالية.

واليوم أوقف إنبي الانطلاقة القوية بالآونة الأخيرة، وحصد 3 نقاط ساعدته على التقدم مركزا ومحاولة تفادي معركة الهبوط المشتعلة.

هدفا إنبي سجلهما رامي صبري من رأسية، فيما أحرز شكري نجيب لبتروجت من ركلة جزاء.

أخطر الفرص جاءت بعد مرور 19 دقيقة بعدما سدد لاعب إنبي محمود قاعود من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم بغرابة شديدة.

والرد من بتروجت جاء مع الدقيقة 48 من تسديدة صاروخية شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء لكن عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي تصدى بصعوبة.

مع الشوط الثاني نجح إنبي في هز الشباك أولا. رأسية رامي صبري إثر ركلة ركنية كتبت التقدم في الدقيقة 61.

وبعد مرور 9 دقائق حصل لاعبو بتروجت على ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد عفيفي داخل منطقة الجزاء. الركلة انبرى لها شكري نجيب وأودعها الشباك معلنا التعادل.

الخطورة تواصلت بعد ذلك من جانب إنبي في سبيل التقدم مجددا. قاعود أهدر فرصة التقدم من عرضية من الجبهة اليمنى سددها مباشرة بوجه القدم لكن إلى جوار القائم.

بعدها كان أحمد رفعت يهدد مجددا من ركلة حرة مباشرة لكن مرت بجوار القائم بعدة سنتيمترات، لكن رامي صبري كان المنقذ مجددا.

المدافع قائد الفريق ارتقى لركلة ركنية في الدقيقة 93 وأودع الكرة في الشباك برأسه ليكت انتصار هام في مشوار رجال المدرب علي ماهر.

رصيد إنبي ارتفع إلى 33 نقطة متقدما مركزا في الترتيب ليحتل المركز الـ15، بفارق نقطة عن بتروجت المتواجد فوقه في المركز الـ14.

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