الأهلي يبدأ الاستعداد للنجوم بدون راحة.. انتظام عاشور والاطمئنان على جيرالدو

الخميس، 02 مايو 2019 - 12:04

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش

يبدأ فريق الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة النجوم المقرر لها الأحد المقبل في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام النجوم في الثامنة والربع من مساء الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 29 بمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المكس بالاسكندرية.

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وينتظم حسام عاشور لاعب وسط الفريق في المران الجماعي مساء اليوم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

وقام عاشور بتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية وشارك في تدريبات خفيفة بالكرة ليكون جاهزا لمواجهة النجوم المقبلة.

وعلى جانب آخر اطمأن الجهاز الفني للأهلي على حالة الأنجولي جيرالدو بعد الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة طلائع الجيش.

وتعرض جيرالدو لإصابة في الرأس بعد الاصطدام مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مما تسبب في فقدان مؤقت للذاكرة للاعب الأنجولي.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية وسيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم الخميس للتأكد من تعافيه من آلام الرأس.

في رأيك ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام النجوم؟

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