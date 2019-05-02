محمد يوسف: تركيزنا الآن على مباراة النجوم.. جميع مباريات الدوري أصبحت صعبة

شدد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي على أهمية مواجهة النجوم وإغلاق صفحة الفوز على طلائع الجيش.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة طلائع الجيش بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي ينصب على مباراة النجوم، ونبدأ من اليوم الخميس الإعداد لها".

ويلعب الأهلي أمام النجوم مساء الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في الثامنة والربع مساء.

وأضاف يوسف "الجهاز الفني يبدأ دراسة فريق النجوم، لرصد نقاط القوة والضعف للوصول للهدف المنشود والحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على اللقب المحلي.

وتابع يوسف "جميع المباريات أصبحت صعبة في الدوري المصري خاصة مع اقتراب الموسم من خط النهاية".

وأتم يوسف تصريحاته "ندرك جيدا صعوبة مواجهة النجوم خاصة مع المنافسة القوية هذا الموسم".

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري مع بيراميدز برصيد 64 نقطة وللأحمر مباراتين زائدتين.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي أمام النجوم؟

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