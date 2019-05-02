مونتيري بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف.. ويحجز أولى بطاقات كأس العالم للأندية

نجح مونتيري المكسيكي في حجز أول مقاعد كأس العالم للأندية بالفوز في مجموع اللقاءين بنتيجة 2-1 على تايجرز أونال المكسيكي في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف (قارة أمريكا الشمالية).

وتفوق مونتيري ذهابا على خصمه التقليدي في كلاسيكو ريجيومونتانو (شمال المكسيك) بهدف في الذهاب خارج أرضه، ليحسم التعادل الذي أقيم فجر الخميس فوزه باللقب الرابع في تاريخه.

وتقدم الرايادوس أولا عن طريق نيكولاس سانشيز في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأهدر المهاجم الأرجنتيني فونيس موري فرصة قتل أحداث المباراة بتسديدة قوية على مرمى أونال ارتطمت بالعارضة.

¡Aquí está el resumen de la #FinalRegia donde @Rayados se consagró campeón de la #SCCL2019! pic.twitter.com/0V6xUGIU8a — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) May 2, 2019

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل الفرنسي بيير أندريه جينياك هدف التعادل للضيوف ليُعيد الأمل لرفاقه، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ليحسم مونتيري اللقب الرابع في تاريخه بعد الفوز بنسخ 2011، 2012، 2013، مؤكدا هيمنة الأندية المكسيكية على اللقب القاري منذ 2005.

وفشل أونال تايجرز في الفوز باللقب بخسارة النهائي الثالث بعد نسختي 2016 و2017 ويصبح ثاني أكثر فريق خسارة للنهائيات بعد فريق روبن هود من سورينام برصيد 5 مباريات.

الأرجنتيني مارسيلو باروفيرو حارس مونتيري حصد جائزة أفضل حارس في البطولة، فيما فاز الإكوادوري إينير فالنسيا بلقب الهداف برصيد 7 أهداف.

وضمن مونتيري المشاركة في كأس العالم للأندية 2019 التي لم يتقرر إقامتها بعد، أو نسخة 2021 التي تشهد زيادة عدد الأندية ومشاركة فريقين من أمريكا الشمالية.

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