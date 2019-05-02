عبد العال: الدوري المصري يفتقد العدالة.. من يتجاوز 35 نقطة يضمن البقاء

قال علاء عبد العال المدير الفني للداخلية إن بطولة الدوري المصري هذا الموسم تفتقد لمبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وصرح عبد العال عبر برنامج اللعيب: "لا توجد عدالة، لدرجة أن هناك تفرقة في موعد المباريات، لقد أقيمت 5 مباريات من الجولة 31 يوم الثلاثاء ومباراتين يوم الأربعاء، فلماذا تقام مباراة واحدة بين إنبي وبتروجت غدا، رغم أنهما يتسابقان معنا للهروب من الهبوط".

وتساءل عبد العال: "لمصلحة من يتم ذلك؟.. هناك أندية تحصل على فترة راحة بين المباراتين تصل إلى 21 يوما".

وشدد مدرب الداخلية: "موقفنا صعب، ولكن سنعمل للنهاية، يتبقى لنا 3 مباريات ضد الزمالك والإسماعيلي والمصري، كرة القدم لا تعرف المستحيل، والأمل في ربنا كبير".

وأشار علاء عبد العال: "أعتقد أن من سيتجاوز 35 نقطة سيهرب من الهبوط، وأتمنى أن تتحقق العدالة التحكيمية واختيار حكام تتناسب مع قوة وحساسية المباريات القادمة".

ويملك الداخلية 27 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير بجدول الدوري، بعد تعادله مع المقاولون 2-2 في الجولة 31 من البطولة.

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