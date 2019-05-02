مواعيد مباريات الخميس 2-5-2019 والقنوات الناقلة.. أرسنال وتشيلسي ولقاء بالدوري

يلتقي أرسنال مع منافسه فالنسيا اليوم الخميس في تمام التاسعة في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما تشيلسي فسوف يواجه إنتراخت فرانكفورت في النصف نهائي الآخر عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي تمام السابعة مساء وعبر قناة "أون سبورت" سيلتقي إنبي مع بتروجيت.

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