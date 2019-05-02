فالفيردي: علينا ألا ننسى ما حدث أمام روما.. وميسي لا يتوقف عن مفاجئتنا

حذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة فريقه من الإفراط في الثقة في أنفسهم وتأكدهم من تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على ليفربول بثلاثية دون رد.

وانتصر برشلونة على ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتحدث فالفيردي عقب المباراة "لا يجب أن ننسى ما حدث العام الماضي أمام روما".

وكان برشلونة فاز على روما في ملعبه كامب نو بأربعة أهداف لهدف في ربع نهائي الموسم الماضي قبل أن يُهزم إيابا في الأولمبيكو بثلاثية دون رد ويودع البطولة.

وواصل "لم نحسم أي شيء حتى الآن وعلينا التركيز في لقاء الإياب".

وأكمل "ليفربول فريق رائع وأثبت ذلك اليوم".

أما عن الأداء الجميل الذي قدمه قائد الفريق ليونيل ميسي وتسجيله لهدفين قال فالفيردي: "نحن نعرف جيدا من هو ليو هو لا يتوقف عن مفاجئتنا أبدا".

وأتم "هو من يدير اللعب في المباراة وما يفعله يكون صحيحا ودفعنا لتحقيق الفوز هو لاعب لا يصدق".

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