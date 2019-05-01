أبو تريكة: صلاح قدم مباراة جيدة أمام برشلونة.. كان ينقصه فقط هز الشباك

أشاد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق بمحمد صلاح لاعب ليفربول وبالمستوى الذي قدمه أمام برشلونة الإسباني رغم الخسارة بثلاثية.

وفاز برشلونة على ليفربول بثلاثية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح لعب مباراة جيدة وظهر بمستوى جيد في الخط الأمامي لفريقه ومثل خطورة في الناحية اليمنى على جوردي ألبا وكليمينت لينجليت".

وأضاف "كذلك كان له أكثر من فرصة لتسجيل الأهداف سواء التي أنقذها منه تير شتيجن أو الكرة التي ردتها العارضة والذي كان عليه أن يتصرف بها بشكل أفضل".

نجم الأهلي السابق أوضح "وبالمستوى الذي قدمه صلاح في المباراة كان ينقصه فقط تسجيل هدفا في شباك برشلونة".

وأتم تصريحاته "أيضا غياب روبيرتو فيرمينو عن المباراة أثر سلبيا على خط هجوم ليفربول بالكامل".

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