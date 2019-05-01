سيرجي روبيرتو: ظننت أن الكرة بعيده لكن مع ميسي لا يوجد مستحيل

عبر سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة عن اندهاشه بالهدف الذي سجله ليونيل ميسي في شباك ليفربول من ركلة حرة مباشرة.

وفاز برشلونة على ليفربول بثلاثية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل ميسي هدفين أحدهما من ركلة حرة مباشرة بعيدة عن المرمى لكنه وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

وقال روبيرتو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنت أقف جواره وهو يستعد لتسديد الكرة وظننت أنها بعيدة للغاية لكنه وضعها في الزاوية التي لا يستطيع حارس المرمى التصدي لها".

وأضاف "لا يوجد مستحيل في كرة القدم أمام ميسي".

وأكمل "الفوز بثلاثية نتيجة مبهرة في نصف النهائي خاصة أن ليفربول يقدم مستوى مميز".

وواصل "نعرف جيدا أن ليفربول على ملعبه سيكون فريقا قويا ويجعل المباريات أمام خصومه صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "يجب أن نكون حذرين أمام ليفربول في العودة لأنهم سيلعبون ولا يوجد لديهم ما يخسروه، لذلك علينا خلق الفرص وتسجيل الأهداف".

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