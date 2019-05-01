كلوب يوضح سبب عدم الدفع بفيرمينو أمام برشلونة

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب عدم الدفع بروبرتو فيرمينو في التشكيل الأساسي لفريقه أمام برشلونة يوم الأربعاء.

شدد كلوب على أن وجود وجوه جديدة كان عاملًا مهمًا في اختياره لتشكيل ليفربول لمواجهة برشلونة في كامب نو.

عندما تم سؤال كلوب عن حالة فيرمينو وتواجده على مقاعد البدلاء، قال كلوب: "هذا هو الحال عندما تكون المدة الزمنية متقاربة بين المباريات، لا يمكنك أن تكون متأكداً. يريد بوبي أن يلعب، وقد أخبرني الفريق الطبي، إنه جيد لكن علي التأكد من حالته بعد ذلك، لست متأكداً إذا كان قادرًا على اللعب لمدة 90 دقيقة أو أقل. لذلك قررت ألا يبدأ، ولهذا السبب نبدأ بهذا التشكيل. بوبي متواجد على مقاعد البدلاء، وهذا خبر سار".

قام المدرب بأربع تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق في المباراة الافتتاحية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مع وجود روبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء بعد الإصابة.

فابينيو، جو جوميز، جويل ماتيب وجيمس ميلنر يدخلون للتشكيل.

وأضاف كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأولاد جميعهم في حالة جيدة. لكن جوردن هندرسون شارك في خمس مباريات متتالية، على سبيل المثال، ولعبنا يومي السبت والثلاثاء. ميلنر لم يلعب في المباراتين السابقتين، لذلك كان من الواضح أننا يجب أن نستخدمه. لم يلعب فابينيو أيضًا منذ مباراتين، لذا كان من الواضح أنه كان علينا استخدامه. لم يكن يشارك نابي في العديد من المباريات خلال الموسم، لم يلعب فينالدوم في جميع المباريات".

وأردف "إنه نفس الشيء بالنسبة لـ ترينت ألكسندر أرنولد يحتاج للقليل من الراحة، مازال هناك العديد من المبارايات الهامة قادمة. كان من الواضح أن جو سوف يشارك متى كان جاهزاً مرة أخرى، وأعتقد أنه من المنطقي اليوم مشاركته. لكن أول شيء أردنا أن نصنعه هو تشكيلة جيدة الليلة، ولتشكيلة جيدة تحتاج إلى لاعبين جاهزين بدنيًا وهذا ما حاولنا التأكد من تنفيذه".

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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