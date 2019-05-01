علاء عبد العال: حرام ما يحدث للداخلية.. هل قرأ اتحاد الكرة الفاتحة علينا؟

هاجم علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 31 من الدوري المصري.

وتسائل عبد العال: "هل من الطبيعي إسناد مباراة حاسمة لفريق يحاول الابتعاد عن الهبوط إلى طاقم تحكيم مغمور؟ هل قرأ اتحاد الكرة الفاتحة على فريق الداخلية؟".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هذا الحكم أدار 6 مباريات هذا الموسم، منهم 4 مباريات للداخلية، هل هذا معقول؟ ما يحدث ظلم شديد لنا".

وأشار إلى أن "لقد تغاضى الحكم عن احتساب ركلتي جزاء من لمستي يد واضحتين في الشوط الأول، ولم يكن هناك حكم خامس".

وكرر مدرب الداخلية "يبدو أنهم قرأوا الفاتحة علينا، سأتحدث بالتفاصيل عما يحدث لنا، وأنتظر أقرب فرصة لأنه لن يسمعني أحد".

وأتم علاء عبد العال تصريحاته "الكلام في هذا التوقيت لن يفيدنا، فالإعلام سيكون مشغولا بمباراة الأهلي وطلائع الجيش ثم مواجهة ليفربول ضد برشلونة".

ويحتل الداخلية المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بعدما خاض 31 لقاء.

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