تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح أساسي ضد برشلونة.. وفيرمينو احتياطي

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 19:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - هدرسفيلد

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد برشلونة يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساء.

ويدفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالثنائي صلاح وساديو ماني في خط الهجوم، بينما يجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

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ويتواجد رباعي في خط الوسط وهم جيمس ميلنر وفابينيو وجيني فينالدوم ونابي كيتا.

بينما يلعب بالرباعي جو جوميز وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون في الدفاع، أمام الحارس أليسون بيكر.

ويقام لقاء الإياب بملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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