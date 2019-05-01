استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

استبعد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي كل من مصطفى شوبير ومروان محسن وناصر ماهر من قائمة فريقه المستدعاة للقاء طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري في ملعب المكس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من هشام محمد ووليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر وللفريق الأحمر ثلاث مباريات أقل.

أما طلائع الجيش يحتل المركز الـ13 برصيد 34 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

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