الأهلي يعلن موعد عودة عاشور للتدريبات الجماعية

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 11:58

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة - حسام عاشور

أعلن الأهلي أن حسام عاشور قائد الفريق سيعود للتدريبات الجماعية بعد مباراة طلائع الجيش التي تقام اليوم الأربعاء.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن عاشور قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه.

واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات في الجيم، ثم قام بتنفيذ تدريبات في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وبات اللاعب قريبا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.

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ويخضع عاشور لفحص طبي عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش؛ من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائي من جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.

وشارك صاحب الـ33 عاما في 12 مباراة فقط مع الأهلي هذا الموسم في ظل تعرضه لعدد من الإصابات.

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