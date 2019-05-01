أبدى ويلفريد بوني لاعب مانشستر سيتي السابق والعربي القطري حاليا اندهاشه الشديد من غياب محمد صلاح نجم ليفربول وإدين هازارد نجم تشيلسي عن قائمة أفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

بدأ بوني حديثه قائلا: "اندهشت كثيرا وكانت صدمة بالنسبة لي ألا يتواجد صلاح وأيضا إيدين هازارد في قائمة أفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، لكن شخصيا ليس بيدي الاختيار وفي النهاية كل من يختار له رأيه ووجهة نظره التي تحترم ".

وواصل "محمد صلاح لاعب رائع جدا وليس كما يردد البعض أنه أقل من الموسم الماضي، لديه الفرصة للفوز بلقب هداف الدوي والأمر منوط به وعليه أن يواصل توهجه بشرط أن يركز أكثر على مصلحة الفريق والأهم هو أن يفوز فريقه ووقتها ستأتي الأهداف ".

وتابع "المقارنة ليست في محلها بالنسبة لصلاح فكل موسم وكل مباراة في الدوري الانجليزي لها ظروفها الخاصة وتختلف عن سابقتها وباختصار صلاح الآن في قمة هدافي الدوري، فماذا يريد المنتقدون أكثر من ذلك؟".

صلاح شارك خلال الموسم الجاري مع ليفربول في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 13 آخرين.

بوني صاحب الـ30 عاما والذي انضم إلى مانشستر سيتي قادما من سوانزي في صيف 2015 واستمر مع الفريق حتى صيف 2017، وتوج معه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، قرر تشجيع ليفربول أمام برشلونة.

وأبدى مهاجم كوت ديفوار أسبابه قائلا: "رغم أنني كنت ألعب لفريق منافس لكنني سأشجع ليفربول في مباراة الأربعاء ضد برشلونة فهذا الفريق يستحق التشجيع لأنه على مدار موسمين يقدم مستوى رائع للغاية وكرة جميلة كما أن الفريق يتطور بشكل واضح ولديه لاعبين وجهاز فني على مستوى عالي جدا بقيادة يورجن كلوب، الذي قام بعمل رائع منذ توليه المهمة، وأصبح ليفربول يقدم مباريات رائعة يترقب الجميع مشاهدتها".

وتطرق مهاجم سوانزي سيتي السابق للحديث عن سباق الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "اللقب حسم للأسف لصالح مانشستر سيتي، إذ يتبقى له مباراتين الفوز بهما يعني التتويج رسميا، بينما ليفربول لا يكفيه الفوز بل يحتاج الى تعثر سيتي، وحتى في حالة التعادل في النقاط سيكون ليفربول بحاجة للكثير من الأهداف لتعويض الفارق لصالح سيتي، وهو يبدو أمرا صعبا للغاية من وجهة نظري ".

وأردف "أعتقد أن سيتي سيعلب مباراتيه المتبقيتين بحذر شديد ولن يفرط في أي نقطة، وعلى ليفربول التركيز في دوري الأبطال فلديه فرصة كبيرة جدا من أجل التتويج هذا العام ".

مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 92 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

وتحدث بوني عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر قائلا: "هذه النسخة ستكون صعبة واستثنائية للغاية في ظل قوة الفرق المشاركة، كوت ديفوار مثلما تتطلع للوصول الى النهائي والمنافسة على اللقب بقية المنتخبات تريد ذلك أيضا، وبالتالي علينا مضاعفة الجهد ".

وواصل "أتمنى التواجد في قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في البطولة، القرار بيد المدرب في نهاية المطاف ".

وأتم "مجموعة كوت ديفوار هي الاقوى وكما وصفها البعض بمجموعة الموت في وجود المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا، لكن علينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة ونأخذ كل مباراة على حدة وكأنها نهائي لنحقق أهدافنا بالوصول بعيدا في هذه البطولة".

كوت ديفوار تخوض أولى مبارياتها بكأس الأمم الإفريقية يوم 24 يونيو المقبل على استاد السلام أمام جنوب إفريقيا.

وكانت آخر مشاركة لبوني مع منتخب كوت ديفوار خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي ودعها منتخب بلاده من دور المجموعات بعد التعادل في مواجهتي توجو والكونغو الديموقراطية ثم الخسارة من المغرب.

ولعب بوني خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات مع العربي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

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