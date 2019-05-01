تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي.. والسولية يعيد فتحي للظهير الأيمن ضد الطلائع

تعيد مشاركة عمرو السولية أساسيا زميله أحمد فتحي إلى مركز الظهير الأيمن، بدلا من خط الوسط الذي شارك فيه اللاعب المخضرم ضد المصري، وذلك في التشكيل المتوقع للأهلي ضد طلائع الجيش.

السولية غاب عن مواجهة المصري للإيقاف ليعوضه أحمد فتحي في وسط الملعب، ولكن مع عودة السولية وخروج باسم علي من القائمة أصبح من المتوقع مشاركة فتحي في مركز الظهير الأيمن.

محمد الشناوي أيضا يعود لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه ضد المصري للإيقاف.

وتظل المفاضلة الوحيدة في ذهن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق في مركز الجناح، هل يعيد رمضان صبحي للتشكيل الأساسي أم يستمر في تفضيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا والنيجيري جونيور أجايي؟

وبالتالي يكون تشكيل الأهلي المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – جونيور أجايي – جيرالدو دا كوستا (رمضان صبحي)

الهجوم: وليد أزارو

ماذا عن تشكيلك المفضل للأهلي في هذه المباراة؟

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