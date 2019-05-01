ضربة قوية لليفربول.. تقرير - فيرمينو يفشل في اختبارات اللياقة ولن يواجه برشلونة

فشل روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في تخطي اختبار اللياقة البدنية والجاهزية من أجل خوض مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال التقرير إن فيرمينو فشل في تخطي اختبارات اللياقة البدنية بعدما ظهرت مشاكل في العضلة الضامة قد تجبر يورجن كلوب على عدم الدفع به أمام برشلونة في كام بنو.

وعلى الرغم من أن اللاعب قد شارك في تدريبات ليفربول في ميلوود يوم الثلاثاء، إلا أن كادينا سير ترى أن صاحب الـ27 عاما فشل في الاختبار الأهم للحكم على مشاركته ضد النادي الكتالوني ولن يكون متاحا للمشاركة يوم الأربعاء.

يورجن كلوب مدرب الفريق كان قد تحدث في وقت سابق قائلا :"إن كان بوبي جاهزا بنسبة 100% ربما سيشارك".

وواصل المدرب الألماني في تصريحاته للصحفيين يوم الثلاثاء :"إنه هنا، تدرب اليوم، ويوم الأربعاء سنخوض حصة تدريبية جديدة ووقتها قد أضطر لاتخاذ القرار".

وتابع "كنا نعرف من البداية أنه سيكون سباقا ضد الوقت، لن نضطر لاتخاذ القرار اليوم لأنه لا مباراة اليوم، يمكننا أن ننتظر، يجب أن أتخذ القرار قبل موعد الغداء يوم الأربعاء".

ولم يشارك فيرمينو مع ليفربول في مواجهة هدرسفيلد تاون يوم الجمعة بسبب الإصابة، خلال المباراة التي فاز بها الحمر بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه برشلونة على ملعب كامب نو يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

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