قبل مواجهة كامب نو.. ماذا فعل صلاح في رحلاته السابقة إلى إسبانيا؟

رحلة جديدة إلى إسبانيا بطموحات جديدة وتطلعات للحسم المبكر دون الانتظار للعودة، وذلك حين يقود محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لمواجهة برشلونة على ملعب كامب نو.

ويستضيف برشلونة نظيره ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة لن تكون الأولى لصلاح في إسبانيا فقد سبق له وأن لعب على الأراضي الإسبانية؛ فماذا فعل في رحلاته السابقة؟

الرحلة الأولى.. إشبيلية يدك فيورنتينا بثلاثية

الرحلة الأولى لصلاح إلى إسبانيا كانت رفقة فيورنتينا حين واجه الفريق الإيطالي نظيره إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2014-2015

على ملعب رامون سانشيز بيزخوان شارك صلاح في التشكيل الأساسي للمدرب فينشينزو مونتيلا.

وخسر فيورنتينا المباراة بثلاثية دون رد ولم يفلح صلاح -الذي شارك في المباراة كاملة- ورفاقه في تسجيل أي أهداف.

الرحلة الثانية.. لكي يتذكرني راموس ومودريتش للأبد

تجدد سافر صلاح إلى إسبانيا مع فريق إيطالي لكن بقميص مختلف. تلك المرة روما يواجه ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لموسم 2015-2016 وهو يبحث عن تعويض الخسارة ذهابا بهدفين دون رد.

بدأت المباراة بشراسة هجومية من روما وانفجار من صلاح الذي راوغ سيرخيو راموس ولوكا مودريتش بطريقة أكثر من رائعة ومرر الكرة بطريقة ساحرة لإدين دجيكو الذي أهدر انفرادا صريحا بكايلور نافاس.

محاولات صلاح استمرت لكن دون جدوى قبل أن يسجل ريال مدريد هدفين ويفوز في النهاية.

الرحلة الثالثة.. الفوز الأول

مع روما سافر صلاح مرة أخرى إلى إسبانيا لكن لمواجهة فياريال في دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2016-2017.

لم يفضل لوشيانو سباليتي أن يدفع بصلاح منذ البداية في المباراة التي لُعبت على ملعب "لا سيراميكا" ودفع به في الدقيقة 62.

وعقب نزوله بـ3 دقائق صنع صلاح هدفا لدجيكو.

وانتهت المباراة بفوز روما برباعية دون رد.

الرحلة الرابعة.. إشبيلية يصنع الحدث

أخر رحلات صلاح إلى إسبانيا كانت في الموسم الماضي مع ليفربول حين واجه الفريق الإنجليزي إشبيلية في دور المجموعات.

صلاح شارك منذ بداية المباراة بجوار فيرمينو وساديو ماني.

لم يسجل أو يصنع صلاح لكنه كان قاب أو أدنى من تحقيق الانتصار الأول له على إشبيلية بعد أن تقدم ليفربول بثلاثية دون رد عن طريق فيرمينو الذي سجل هدفين وماني بعد أول 30 دقيقة؛ لكن إشبيلية نجح في إدراك التعادل في الشوط الثاني بعد أن سجل وسام بن يدر هدفين وجويدو بيتزارو للفريق الأندلسي.

رحلة لم تتم

كاد صلاح أن يواجه برشلونة في إسبانيا موسم 2015-2016 لكن الإصابة منعته من ذلك حين كان لاعبا لروما.

الفريق الإيطالي وقع مع برشلونة في المجموعة الخامسة في دوري الأبطال، وشارك صلاح في مباراة الذهاب التي انتهت بهدف لكل فريق في إيطاليا.

لكنه لم يشارك في مباراة العودة على ملعب كامب نو بسبب إصابة في الكاحل.

وخسر روما تلك المباراة بنتيجة 6-1.

اختر تشكيل ليفربول الأمثل للمباراة

اقرأ أيضا

بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

اتحاد الكرة: اقتراح استكمال كأس مصر بدون الدوليين تم رفضه.. سينهي البطولة في أسبوعين

الزمالك: محاولات للتدرب أمام الجماهير قبل السفر إلى تونس بطائرة خاصة

رسميا – تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم إفريقيا بداية من ربع النهائي

ماني يتحدث عن منافسة صلاح على الحذاء الذهبي