ليفربول يطالب جماهيره بحسن التصرف في برشلونة بعد "فيديو النافورة"

وجه بيتر إدواردز المدير التنفيذي لنادي ليفربول رسالة إلى جماهير النادي المتواجدة في مدينة برشلونة مطالبا إياهم من خلالها بالتصرف بشكل يليق بالنادي الإنجليزي.

وكتب مور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عليكم بالتصرف بأسلوب يلائم نادي ليفربول".

وواصل "نغني بكل فخر أننا غزونا أوروبا، لكن لنعامل تلك المدينة الجميلة باحترام تستحقه، ونتصرف بأسلوب يلائم فريقنا".

وأتم "احظوا بوقت جيد، لكننا ليفربول، ولهذا لنزور المدينة بفخر ومرح".

وجاء ذلك التنويه بعد انتشار مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحدهما ظهر مشجعي ليفربول المحتشدين في ميادين المدينة يحملون رجلا ويلقونه في المياه الخاصة بنافورة.

Fucking horrible twats. Assaulting an innocent old man then racially abusing him. Liverpool that. pic.twitter.com/o0SimQ2rE8 — CR (@SolskCR) April 30, 2019

وفي مقطع آخر، ظهر رجل يقف على حافة نافورة قبل دفعه داخلها، ثم ظهر آخر وهو يضحك أثناء تلقيه الإهانات من الجماهير.

This Liverpool fan is a disgrace to humanity. Disgusting to watch. Not funny or banter at all, this is just plain stupid. pic.twitter.com/VoFoaDBQ2I — 360Sources (@360Sources) April 30, 2019

وكان موقع "أنفيلد" الخاص بجماهير النادي قد طلب من إدارة ليفربول عبر تويتر التصرف تجاه هذه الأفعال.

وقال :"دفع سكان مدينة برشلونة في النوافير لا يمثل نادي ليفربول، من المحبط رؤية مثل تلك المشاهد".

ليفربول سافر إلى مدينة برشلونة لمواجهة الفريق الكتالوني ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في تمام التاسعة مساء الأربعاء.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لليفربول قبل مواجهة برشلونة؟

اقرأ أيضا

بالفيديو – بونجاح يعلق عبر في الجول على طلب أبو تريكة بشأن انضمامه لـ الأهلي

اتحاد الكرة: اقتراح استكمال كأس مصر بدون الدوليين تم رفضه.. سينهي البطولة في أسبوعين

الزمالك: محاولات للتدرب أمام الجماهير قبل السفر إلى تونس بطائرة خاصة

رسميا – تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم إفريقيا بداية من ربع النهائي

ماني يتحدث عن منافسة صلاح على الحذاء الذهبي