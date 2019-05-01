ليفربول يطالب جماهيره بحسن التصرف في برشلونة بعد "فيديو النافورة"

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 11:51

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في برشلونة

وجه بيتر إدواردز المدير التنفيذي لنادي ليفربول رسالة إلى جماهير النادي المتواجدة في مدينة برشلونة مطالبا إياهم من خلالها بالتصرف بشكل يليق بالنادي الإنجليزي.

وكتب مور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عليكم بالتصرف بأسلوب يلائم نادي ليفربول".

وواصل "نغني بكل فخر أننا غزونا أوروبا، لكن لنعامل تلك المدينة الجميلة باحترام تستحقه، ونتصرف بأسلوب يلائم فريقنا".

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وأتم "احظوا بوقت جيد، لكننا ليفربول، ولهذا لنزور المدينة بفخر ومرح".

وجاء ذلك التنويه بعد انتشار مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحدهما ظهر مشجعي ليفربول المحتشدين في ميادين المدينة يحملون رجلا ويلقونه في المياه الخاصة بنافورة.

وفي مقطع آخر، ظهر رجل يقف على حافة نافورة قبل دفعه داخلها، ثم ظهر آخر وهو يضحك أثناء تلقيه الإهانات من الجماهير.

وكان موقع "أنفيلد" الخاص بجماهير النادي قد طلب من إدارة ليفربول عبر تويتر التصرف تجاه هذه الأفعال.

وقال :"دفع سكان مدينة برشلونة في النوافير لا يمثل نادي ليفربول، من المحبط رؤية مثل تلك المشاهد".

ليفربول سافر إلى مدينة برشلونة لمواجهة الفريق الكتالوني ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في تمام التاسعة مساء الأربعاء.

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