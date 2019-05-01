المحكمة الرياضية ترفض طلب كاستر سيمينيا بتغيير قواعد خفض معدلات تستوستيرون

رفضت المحكمة الرياضية طلب كاستر سيمينيا عداءة المسافات المتوسطة الجنوب إفريقية بتغيير قواعد خفض معدلات تستوستيرون المتزايدة في الدم بشكل طبيعي لدى بعض العداءات من الإناث.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكما يوم الأربعاء حسبما نقلة شبكة "سكاي" برفض الطلبين للاسئناف سواء من سيمينا أو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقال بيان المحكمة الرياضية :"رفضنا طلبا قدم للمحكمة لتأسيس قانون يخص اضطرابات التمايز الجنسي".

وواصل البيان :"وجدت المحكمة أن قانون اضطرابات التمايز الجنسي تمييزية، الأدلة المقدمة بواسطة أطراف الاستئناف تميز وتدعم ضرورة أن تكون أهداف الاتحاد الدولي لألعاب القوى فيما يخص الحفاظ على نزاهة مسابقات الإناث في الأحداث المختلفة".

وتابع "لكننا نرفض ذلك القانون من الاتحاد أو الاستئناف، بسبب بعض القلق لدينا من التطبيق العملي في المستقبل للقانون".

وردت سيمينيا على الحكم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"في بعض الأحيان من الأفضل ألا يكون لك رد فعل حيال الأحداث".

وبسبب هذا القرار ستضطر سيمينا وبعض الرياضين الذين أملوا في أن يقبل استئناف العداءة والاتحاد إلى تعاطي أدوية تقلل مستويات التستوستيرون من أجل موافاة الشروط المطلوبة خلال أسبوع وحيد من اجل المشاركة في بطولة العالم بالدوحة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي المستقبل ستضطر الرياضيات إلى تخفيض معدل التستوستيرون في الدم إلى الحد المسموح به قبل 6 أشهر من دخولهم أي منافسة.

وأثارت سيمينا جدلا كبيرا منذ عام 2009 خلال بطولة العالم في برلين حينما فاز بأول 3 ميداليات لها، كانت في عمر الـ18 وقتها، وحققت الكثير من النجاح على الرغم من طلب بعض وسائل الإعلام وقتها بالتحقق من جنسها وخضوعها لفحوصات بعد عدد من الشكاوى التي تقدم بها خصومها في السباقات.

سيمينا فازت بذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 عن سباقات 800 متر، كما فازت بذهبية بطولة العالم في لندن 2017 عن سباق 800 متر.

اقرأ أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي.. والسولية يعيد فتحي للظهير الأيمن ضد الطلائع

الأهلي يعلن موعد عودة عاشور للتدريبات الجماعية

قبل مواجهة كامب نو.. ماذا فعل صلاح في رحلاته السابقة إلى إسبانيا؟

ليفربول يطالب جماهيره بحسن التصرف في برشلونة بعد "فيديو النافورة"

اتحاد الكرة: اقتراح استكمال كأس مصر بدون الدوليين تم رفضه.. سينهي البطولة في أسبوعين