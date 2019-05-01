بعد ساعات من رحيل نائبه.. استقالة رئيس الهلال السعودي ‎

قدّم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي استقالته في أعقاب رحيل نائبه فهد بن أحمد الراشد مساء أمس.

وتقدم الراشد أمس باستقالته وأعرب إن وجهات النظر في إدارة الأمور بينه وبين محمد بن فيصل "مختلفة"، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".

لتتلقى هيئة الرياضية اليوم استقالة رسمية وسيتم تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي طارق التويجري أو أمين عام النادي عبد الله الجربوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك في ضوء النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الأسابيع الأخيرة، بعد خسارة لقب البطولة العربية لصالح النجم الساحلي التونسي.

وبعدها، توديع كأس خادم الحرمين بهزيمة ثقيلة أمام التعاون بخماسية قبل السقوط مجددا أمام الفريق ذاته في الدوري والفشل في تصدر ترتيب الدوري السعودي.

ويمتلك الهلال 4 مباريات حتى نهاية الموسم الجاري، أمام العين الإماراتي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، والاتفاق والشباب في الدوري السعودي.

اقرأ أيضا

إسماعيل يوسف ينفي لـ في الجول قيام جروس بإبلاغ الزمالك بعدم تمديد تعاقده

بي إن سبورتس: جروس يبلغ الزمالك رسميا بعدم تمديد عقده مع النادي

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي.. والسولية يعيد فتحي للظهير الأيمن ضد الطلائع

الأهلي يعلن موعد عودة عاشور للتدريبات الجماعية

حوار في الجول – بوني: اندهشت من غياب صلاح عن قائمة الأفضل في إنجلترا.. والرد على منتقديه